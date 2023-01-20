وزيرة الشؤون الثقافية: نحو حماية الملكية الفكرية في تونس 

أكدت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، اليوم الجمعة 20 جانفي 2023، خلال افتتاحها ندوة “نوادي الإبداع لنشر ثقافة الملكية الأدبية والفنية”، بمدينة المنستير، أن هذه الندوة تندرج في إطار رؤية تتوافق مع مشروع وزارة الثقافة، لإعطاء الأولوية اليوم للصناعات الثقافية والإبداعية وتحفيز المبدعين والمنتجين الذي يعملون في قطاع الثقافة بما فيها الثقافة الرقمية “الديجيتال”.

وأضافت حياة قطاط القرمازي، أن تحفيز الإنتاج يكون بضمان حقوق المنتجين والمبدعين، مبينة أن الهدف من هذه النوادي، هو إرساء ثقافة احترام الملكية الفكرية، إثر رصد عدد كبير من التجاوزات.

وأشارت إلى أن التشريع التونسي أصدر مجموعة من المراسيم فى نهاية عام 2022 تضمن كلها حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، بما فيها المرسوم عدد 54، الذي يعتبر أن استعمال مصنفات الغير جرم ويعاقب عليه القانون.

رحمة خنتوش