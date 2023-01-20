وزيرة الشؤون الثقافية: نحو حماية الملكية الفكرية في تونس 

Express Radio Le programme encours
وأضافت حياة قطاط القرمازي، أن تحفيز الإنتاج يكون بضمان حقوق المنتجين والمبدعين، مبينة أن الهدف من هذه النوادي، هو إرساء ثقافة احترام الملكية الفكرية، إثر رصد عدد كبير من التجاوزات.
وأشارت إلى أن التشريع التونسي أصدر مجموعة من المراسيم فى نهاية عام 2022 تضمن كلها حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، بما فيها المرسوم عدد 54، الذي يعتبر أن استعمال مصنفات الغير جرم ويعاقب عليه القانون.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أفاد اسكندر السلامي رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 بأن نظام المبادر الذاتي أُحدث بمقتضى مرسوم حكومي عام 2020 ولم يُفعّل بسبب معارضة وزارة المالية لهذا المرسوم، والتي تعتبر أن إجراءات الإنخراط في هذا النظام لا تتماشى مع المنظومة الجبائية المعتمدة في تونس. وأضاف اسكندر السلامي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن نظام المبادر الذاتي معمول به في مختلف دول العالم وهو ليس حكرا على […]
تعليقات (0)