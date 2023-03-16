وزيرة الصناعة: كل المؤسسات المُصدرة مُطالبة بتخفيض استعمالها للكربون

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كما أشارت إلى أن عديد المؤسسات الأجنبية في تونس قامت بتوسعة أنشطتها، مضيفة أن أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات الفرنسية المنتصبة في بلادنا تنوي القيام بتوسعات وامتدادات جديدة خلال السنتين المقبلتين.
*يسرا قعلول
الكاتب: Asma Mouaddeb
today18/03/2023 39 2
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقاء جمعه اليوم الخميس 16 مارس 2023 بقصر قرطاج، بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، على ضرورة التعهّد بالسدود والبحيرات الجبلية، مشيرا إلى أن "لتونس الكثير من التشريعات ولكنّها لم تُطبّق، ولها تاريخ طويل في مجال النهوض بالفلاحة ولكن للأسف تمّ إهمال هذا القطاع الحيوي نتيجة العديد من الاختيارات التي حان الوقت لمراجعتها أو نتيجة للعديد من التجاوزات التي يجب وضع […]
today16/03/2023 300 2