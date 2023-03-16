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إقتصاد

وزيرة الصناعة: كل المؤسسات المُصدرة مُطالبة بتخفيض استعمالها للكربون

today16/03/2023 67

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نظمت غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية اليوم الخميس 15 مارس 2023 جلسة عامة خارقة للعادة وذلك بحضور نايلة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.

وصرحت الوزيرة أن تونس قد أمضت على إلتزام في إطار اتفاق باريس والذي يتعلق بخفض انبعاثات الكربون في حدود سنة 2050.
وأوضحت أن الإتحاد الأوروبي سيسلط بداية من سنة 2026 ضريبة على الكربون لمعاقبة المؤسسات التي تقوم بتصدير منتوجاتها دون تقديم ما يفيد تخفيضها لاستعمال الكربون وهو ما يفرض على تونس التحضر لذلك أولا من خلال إعلام المؤسسات المصدرة بذلك وجعلها تستجيب لمتطلبات هذا الإتفاق.
هذا وأضافت أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج لمرافقة المؤسسات في هذا الخصوص وتكوينها كما يلزم مع وضع برنامج لمرافقتها في تطورها الصناعي .
كما أوضحت أنه سيتم مساعدة هذه المؤسسات على انتاج حوالي 30 بالمائة من الكهرباء الذي تستعمله بنفسها.
وأضافت القنجي في موضوع اخر أن قانون الإستثمار سيصدر قريبا مضيفة أنه يتميز بالبساطة والوضوح ويشجع على حرية الإستثمار.
وأشارت إلى أنه سيتم عرضه في أقرب وقت على مجلس الوزراء حتى يتم المصادقة عليه.
هذا وبينت وزيرة الصناعة أنه وفي إطار الإستراتيجية الصناعية التي تعتمدها الوزارة إلى حدود سنة 2035 قامت بوضع “ميثاق تنافسية” بهدف دفع الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام وهو يتعلق خاصة بقطاع السيارات أو الطيران والإلكترونيك والنسيج وصناعة الأدوية وغيرها من القطاعات.

كما أشارت إلى أن عديد المؤسسات الأجنبية في تونس قامت بتوسعة أنشطتها، مضيفة أن أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات الفرنسية المنتصبة في بلادنا تنوي القيام بتوسعات وامتدادات جديدة خلال السنتين المقبلتين.

*يسرا قعلول

الكاتب: Asma Mouaddeb

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