وزيرة الصناعة: لا خيار أمام المؤسسات الصناعية غير الإندماج في الإقتصاد الرقمي والصناعة الذكية

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وإنعقد الإجتماع بحضور ممثلين عن برنامج التعاون التونسي الألماني في المجال الرقمي والمسؤولين الأولين عن الأقطاب التكنولوجية بكل من سوسة وصفاقس وبنزرت وسيدي ثابت والمنستير.
هذا ويجري العمل على الأهداف المبرمجة خلال الفترة القادمة من بينها صياغة البرنامج الإتصالي لتطوير محيط مجال الذكاء الإصطناعي والمرور إلى الصناعة الذكية للقطاع الصناعي الوطني.
الكاتب: waed selmi
قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي المكلف بشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم الخميس 9 فيفري 2023 إنّ الدولة غالبا ماتظطلع بدور المستثمر والبنك وهي تكون في نفس الوقت "الحكم واللاعب"، في حين أن عليها أن تشجع المبادرة الخاصة وريادة الأعمال وتقوم بحماية المنافسة وتؤطر الأنشطة الإقتصادية. وأضاف خلال كلمة ألقاها بمناسبة المشاركة في ندوة الأيام السنوية لنادي مسيري البنوك والمؤسسات المالية الإفريقية حول موضوع “أي تشريع مصرفي […]
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