وزيرة الصناعة: لا خيار أمام المؤسسات الصناعية غير الإندماج في الإقتصاد الرقمي والصناعة الذكية

أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي اليوم الخميس 9 فيفري 2023، على جلسة عمل حول مبادرة المرور نحو الصناعة الذكية 4.0 وحوكمتها بالإضافة إلى ربط علاقات إستراتيجية مع جهات خارجية رائدة في مجال الصناعة الذكية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ. وإنعقد الإجتماع بحضور ممثلين عن برنامج التعاون التونسي الألماني في المجال الرقمي والمسؤولين الأولين عن الأقطاب التكنولوجية بكل من سوسة وصفاقس وبنزرت وسيدي ثابت والمنستير.

وأفادت وزارة الصناعة في بلاغ لها أنه “تم استعراض نتائج هذه المبادرة من حيث عمليات التحسيس ومساندة المؤسسات حيث تم تكوين 1200 منتفع من النسيج المؤسساتي ومن المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم الصناعي، كما تم تطوير 39 حلول ذكية وربط شراكات دولية إلى جانب تحسيس حوالي 800 مؤسسة وإحداث 11 مؤسسة ناشئة في مجال الصناعة الذكية 4.0”.

وأكدت الوزيرة على ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة المقبلة من هذه المبادرة، مشيرة إلى “أنه لا خيار اليوم أمام المؤسسات الصناعية غير الاندماج في الاقتصاد الرقمي والصناعة الذكية باعتبارها من أهم الآليات التي ستمكن من مزيد تطوير إنتاجية المؤسسات الصناعية والرفع من قدرتها التنافسية وكسب أسواق جديدة”.