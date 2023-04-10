وزير التربية يقدم آخر المستجدات المتعلقة بالاستشارة الوطنية

أفاد وزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، خلال مواكبته فعاليات انطلاق اختبارات التربية البدنية برادس من ولاية بن عروس، بأن مسار التفاوض مع الهياكل النقابية حول مسألة حجب الأعداد متواصل ولم ينقطع، معربا عن أمله في الوصول الى اتفاق في هذا الغرض في أقرب الآجال.

وقدّر الوزير أن لايتجاوز ذلك انتهاء فترة إرجاع أعداد اختبارات الثلاثي الثاني، وهو ما سيمكّن التلاميذ وعائلاتهم وفق قوله من تجنّب كل إرباك قد يحصل، ويفتح أمامهم أفاقا أرحب للمراجعة والتحضير استعدادا لهذه المواعيد الوطنية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة من التفاوض تتعلق ببعض التدقيقات المرتبطة بالجوانب المالية من قبل الحكومة ووزارة المالية على وجه التحديد.

وبخصوص الاستشارة الالكترونية التي أعلن رئيس الجمهورية عن تنظيمها حول إصلاح التربية والتعليم، بيّن الوزير أن اللّجنة المكلفة بإعداد مشروع نصّ الاستشارة والتي ستضمّ في عضويّتها ممثّلين عن الوزارات المعنيّة ستنطلق في أشغالها خلال الأيام القليلة القادمة حيث سيتم في مرحلة أولى تشخيص وتحديد أسباب أزمة التعليم والمنظومة التربوية و اقتراح الحلول للخروج منها.

ولفت البوغديري في هذا الصدد إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة المرور إلى إنشاء تصور تأليفي سيشرف عليه المجلس الأعلى للتربية المخوّل له بموجب الدستور النظر في مثل هذه الإصلاحات الكبرى، والمتعلقة بكل مايهمّ الشأن التربوي من تصورات وبرامج وزمن مدرسي وتقييم مكتسبات ومهارات وضبط العلاقة بين التربية والتكوين المهني بهدف خلق مواطن متشبع بقيم التسامح ومنفتح على الحضارات الكونية ومتأصل في هويته العربية الإسلامية حسب تقديره.

وفي ما يتعلق بملف الأساتذة النواب أوضح محمد علي البوغديري، أن الوزارة سارعت منذ مدة إلى الإيفاء بالتزاماتها في سداد أجورهم المتخلدة ولم يبق إلا الجزء المتعلق بدفعة 2022 حيث يتم العمل في الوقت الحالي على تمكينهم من معرّف وحيد وتم في وقت سابق إدراج جميعهم في منظومة “إنصاف” بما سيسمح بخلاص أجورهم في الإبان وتحسين وضعهم المادي وذلك بالتوازي مع العمل من أجل تسوية وضعياتهم المهنية بشكل نهائي وتمكينهم من التكوين البيداغوجي اللازم لممارسة مهامهم على الوجه الأكمل.

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