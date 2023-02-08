وزير الشؤون الاجتماعية: “سيتم قريبا إنهاء كل أشكال العمل الهشّ”

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أكّد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، صباح اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، أن تسوية وضعية المتعاقدين محل متابعة مستمرة مع رئاسة الحكومة وسيتم إنهاء كل أشكال العمل الهشّ قريبا.
وأبرز الوزير، خلال إشرافه على جلسة عمل بمقر الوزارة خصصت لمتابعة برنامج التعلّم مدى الحياة على المستوى الجهوي والمحلي، على ضرورة تفعيل الإطار المرجعي للتعلّم مدى الحياة، مبديا استعداد الوزارة لمزيد دعم هذا البرنامج باعتباره مشروع دولة ووضع الإمكانيات اللاّزمة لتجاوز كل الصعوبات.
وأثنى الزاهي، وفق بلاغ للوزارة، على المجهودات المبذولة ميدانيا ومن أهمها تركيز مراكز نموذجية للتعلّم مدى الحياة بكل الولايات، داعيا المنسّقين والمتفقدين البيداغوجيين لتعليم الكبار إلى ضرورة المتابعة الدورية لعمل هذه المراكز.
ويشار إلى أن هذه الجلسة حضرها رئيس الديوان رفيق بن إبراهيم والمدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار علي فالحي وكل المنسّقين والمتفقّدين البيداغوجيين لتعليم الكبار بكل ولايات الجمهورية.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أرسلت تونس ظهر اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023 طائرة ثالثة إلى سوريا، تحمل مساعدات إنسانية عاجلة وفرق نجدة وإنقاذ وفرق طبية مختصة، وذلك في إطار التضامن مع الشعب السوري بعد الزلزال الذي خلف آلاف الضحايا والجرحى. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بأنه تم ظهر اليوم وبإشراف وزير الصحة علي مرابط إرسال طائرة ثالثة موجهة إلى الشعب السوري الشقيق تحمل مساعدات انسانية عاجلة وفرق نجدة وانقاذ وفرق طبية مختصة وذلك "في إطار […]
today08/02/2023 2
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