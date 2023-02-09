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الأخبار

وزير الشؤون الخارجية: “تونس مستعدة لتعزيز تمثيلها الدبلوماسي بدمشق”

today09/02/2023

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أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تضامن تونس مع سوريا، و”استعداد بلادنا لتعزيز تمثيلها الدبلوماسي بدمشق بما يستجيب للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين”.

وجدد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خلال مكالمة هاتفية أجراها أمس الأربعاء 8 فيفري 2023 مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، فيصل المقداد، استعداد تونس لمواصلة الإسهام في تخفيف تداعيات الزلزال المدمّر الذي ضرب عددا من المناطق بسوريا، وعبّر عن خالص التعازي والتضامن مع سوريا.

وكان شاكر عمار، القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس بأنقرة، قد أكد أن جميع التونسيين المقيمين في تركيا بخير، ولم يقع تسجيل أي إصابات أو وفيات، حسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن المصالح التركية.

وأضاف في تصريح للقناة الوطنية الأولى، أنه تم تخصيص رحلة لنجدة وإجلاء عدد من التونسيين المتواجدين في منطقة “هاتاي”، ليقع نقلهم فيما بعد نحو اسطنبول استعدادا لتسهيل عودتهم نحو تونس.

وأوضح شاكر عمار أن خلية الأزمة التي تم تركيزها بصدد إعداد قائمات اسمية للتونسيين الذين مازالوا في المناطق المنكوبة من أجل إجلائهم، وأشار إلى أن معظم التونسيين المقيمين في تركيا متمركزون في مناطق اسطنبول وأنقرة وأنطاليا.

ويشار إلى أن الزلزال المدمر الذي جد الاثنين الماضي بكل من تركيا وسوريا، خلف آلاف الوفيات والاصابات.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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