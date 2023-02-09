وزير الشؤون الخارجية: “تونس مستعدة لتعزيز تمثيلها الدبلوماسي بدمشق”

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وكان شاكر عمار، القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس بأنقرة، قد أكد أن جميع التونسيين المقيمين في تركيا بخير، ولم يقع تسجيل أي إصابات أو وفيات، حسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن المصالح التركية.
وأضاف في تصريح للقناة الوطنية الأولى، أنه تم تخصيص رحلة لنجدة وإجلاء عدد من التونسيين المتواجدين في منطقة “هاتاي”، ليقع نقلهم فيما بعد نحو اسطنبول استعدادا لتسهيل عودتهم نحو تونس.
وأوضح شاكر عمار أن خلية الأزمة التي تم تركيزها بصدد إعداد قائمات اسمية للتونسيين الذين مازالوا في المناطق المنكوبة من أجل إجلائهم، وأشار إلى أن معظم التونسيين المقيمين في تركيا متمركزون في مناطق اسطنبول وأنقرة وأنطاليا.
ويشار إلى أن الزلزال المدمر الذي جد الاثنين الماضي بكل من تركيا وسوريا، خلف آلاف الوفيات والاصابات.
الكاتب: Asma Mouaddeb
يتميز طقس اليوم الخميس 9 فيفري 2023 بإمكانية تهاطل أمطار متفرقة ورعدية بالشمال ومحليا في الوسط والجنوب مع إمكانية تساقطات ثلجية بالمرتفعات الغربية ليلا. وتكون شدة الرياح أبرز العناصر الجوية بالمناطق الساحلية حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س، وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج. كما أنه من المتوقع تسجيل انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 6 و11 درجة بالشمال والمرتفعات […]
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