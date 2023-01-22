وزير الصحة: لن يتم إنتداب 5 آلاف متعاقد في المستشفيات العمومية 

قال وزير الصحة علي المرابط السبت 21 جانفي 2023 إنه “لن يتم انتداب 5 آلاف متعاقد في المستشفيات العمومية، لكن سيتم ترسيم المتعاقدين مع وزارة الصحة”.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق في ميزانية وزارة الصحة لسنة 2023، على ترسيم 5 آلاف إطار طبي وشبه طبي تعاقدت معهم الوزارة.

وأكد في تصريح لمراسلة إكسبراس أف أم على هامش زيارة أداها إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، تكفل وزارة الدفاع الوطني بإنجاز مشروع المدينة الطبية بالقيروان.

رحمة خنتوش