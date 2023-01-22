وزير الصحة: لن يتم إنتداب 5 آلاف متعاقد في المستشفيات العمومية 

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وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق في ميزانية وزارة الصحة لسنة 2023، على ترسيم 5 آلاف إطار طبي وشبه طبي تعاقدت معهم الوزارة.
وأكد في تصريح لمراسلة إكسبراس أف أم على هامش زيارة أداها إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، تكفل وزارة الدفاع الوطني بإنجاز مشروع المدينة الطبية بالقيروان.
رحمة خنتوش
الكاتب: waed selmi
يتميز طقس اليوم الأحد 22 جانفي 2023 بتواصل تساقط الأمطار، فيما تتواصل التحذيرات عالية المستوى في كل من ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين بسبب تساقط الثلوج. وتشير معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى ضرورة اليقظة والحذر وبدرجة عالية في هذه الولايات. وتتراوح درجات الحرارة القصوى في الشمال بين 7 و11 درجة، وتكون بين 8 و14 درجة في بقية مناطق البلاد. ويتطلب نشاط الرياح اليقظة قرب السواحل وبالمرتفعات، فيما يكون […]
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