وزير الصحة يوصي بالترفيع في نسق التزود بالأدوية

أوصى وزير الصحة علي المرابط اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 على هامش زيارة إلى مصالح الصيدلية المركزية بضرورة الترفيع في نسق التزود وتأمين المخزون الإستراتيجي من الحاجيات الدوائية.

وعاين الوزير مدى تزود السوق المحلية بالأدوية وتنفيذ البرنامج السنوي للتزود بالأدوية والمستلزمات الطبية، كما ثمن مستوى الشراكة بين الصيدلية المركزية ومخابر تصنيع الأدوية لضمان الأمن الدوائي.

وللإشارة فقد صدر بالرائد الرسمي بتاريخ الجمعة 6 جانفي 2023 أمر عن وزارة الصحة يقضي بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية بشير اليرماني والذي شغل هذا المنصب منذ تاريخ 30 جويلية 2020.

وتعيش تونس منذ مدة على وقع نقص الأدوية حيث أكّد أمين مالة نقابة الصيادلة مالك مقني في وقت سابق نقص حوالي 300 دواء، مبينا أنّ الأزمة المالية التي تشهدها الصيدلية المركزية بالإضافة إلى شح عالمي في بعض المواد زادت في مظاهر أزمة الدواء في تونس.

وكانت جمعية الصيادلة قد نشرت قائمة بحوالي 690 دواء مفقودا في تونس أو فيه صعوبة في التزود.