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وزير الفلاحة: قريبا تقديم مشروع مجلة المياه الجديدة للحكومة

todayيناير 22, 2023

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 أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة إستكمال مراجعة النصوص التشريعية لمجلة المياه من قبل لجنة مختصّة، مبينا أنه سيتم تقديم مشروع القانون لرئاسة الحكومة لعرضها على المجلس الوزاري للمصادقة.

واعتبر وزير الفلاحة أمس السبت 21 جانفي 2023 لدى إشرافه على أشغال المجلس الجهوي للمياه بزغوان أنّ مجلّة المياه الجديدة ستساهم في الحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار كما ستعمل على تنظيم عمل المجامع المائية.

وأكد أنّ الوزارة أعدّت برنامجا لتأمين التزود بمياه الشرب على المدى القريب من خلال حفر آبار عميقة جديدة كما أنها تدرس مقترحات جهة زغوان لإحداث سدود وجلب مياه الشمال على المدى البعيد.

وللإشارة فقد حضر والي زغوان محمد العش إلى جانب عدد من المسؤولين أشغال الجلسة والتي خصّصت لمتابعة الوضعية الحالية للموارد المائية بالجهة والإشكاليات المطروحة للتزوّد بالماء الصالح للشرب في المناطق الريفية والحضرية والحلول المقترحة لتغذية المائدة المائية وتحسين التزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري.

 

*وات

الكاتب: waed selmi

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