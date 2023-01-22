وزير الفلاحة: قريبا تقديم مشروع مجلة المياه الجديدة للحكومة

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واعتبر وزير الفلاحة أمس السبت 21 جانفي 2023 لدى إشرافه على أشغال المجلس الجهوي للمياه بزغوان أنّ مجلّة المياه الجديدة ستساهم في الحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار كما ستعمل على تنظيم عمل المجامع المائية.
وأكد أنّ الوزارة أعدّت برنامجا لتأمين التزود بمياه الشرب على المدى القريب من خلال حفر آبار عميقة جديدة كما أنها تدرس مقترحات جهة زغوان لإحداث سدود وجلب مياه الشمال على المدى البعيد.
وللإشارة فقد حضر والي زغوان محمد العش إلى جانب عدد من المسؤولين أشغال الجلسة والتي خصّصت لمتابعة الوضعية الحالية للموارد المائية بالجهة والإشكاليات المطروحة للتزوّد بالماء الصالح للشرب في المناطق الريفية والحضرية والحلول المقترحة لتغذية المائدة المائية وتحسين التزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري.
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الكاتب: waed selmi
أفادت معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأحد 22 جانفي 2023 بنزول كميات من الأمطار بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة خلال 24 ساعة المنقضية بلغت 39 مليمترا، و33 مم بمدينة سجنان من ولاية بنزرت. وسجلت عدد من ولايات الجمهورية في الفترة المذكورة، تهاطل كميات متفاوتة الأهمية من الأمطار ومنها ولاية باجة، حيث استاثرت نفزة بأهم كمية في حدود 24 مم في حين وصلت الكميات في بني مطيرإلى 18 مم وتلقت […]
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