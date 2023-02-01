وزير الفلاحة يدعو إلى وضع كل السيناريوهات إستعدادا للصائفة القادمة

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تم خلال جلسة عمل جمعت اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023 وزير النقل ربيع المجيدي، بوزير تكنولوجيات الإتصال نزار بن ناجي تدارس الجوانب القانونية والترتيبية والتقنية المتعلقة بدخول مشروع إعتماد عقود نقل الملكية الممضاة إلكترونيا بإستعمال الهوية الرقمية في عملية إحالة ملكية العربات لدى الوكالة الفنية للنقل البري حيز الإستغلال. ويهدف المشروع وفق بلاغ وزارة النقل إلى التخلي التدريجي عن شكلية التعريف بالإمضاء وتمكين التونسيين من إبرام عقود بيع وشراء العربات […]