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الأخبار

وصول أول رحلة إجلاء للتونسيين من تركيا فجر السبت

today10/02/2023

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أفادت القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، بأن مصالحها كثفت من تحركاتها لتأمين إجلاء المواطنين التونسيين المقيمين بالمناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.

وبينت أن مصالحها أشرفت اليوم الجمعة على تنظيم أول رحلة إجلاء إلى تونس لفائدة 11 مواطنا تونسيا (بينهم طفلان قاصران) عبر رحلة الخطوط التونسية TU 217 التي تصل مطار تونس قرطاج فجر يوم غد السبت 11 فيفري 2023 على الساعة الواحدة صباحا.

من جهة أخرى أكدت مصالح القنصلية العامة أنها على تواصل على مدار الساعة مع السلطات التركية المختصة لتأمين وصول جميع المواطنين التونسيين من المناطق المنكوبة إلى مدينة إسطنبول وإجلائهم إلى تونس.

هذا وأعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول أن الملحق الاجتماعي بالقنصلية مهدي علوان تحول اليوم إلى مدينة أضنة حيث يتولى تجميع أفراد الجالية التونسية الراغبين في العودة إلى تونس وتوفير أفضل الظروف لتأمين إجلائهم.

الكاتب: waed selmi

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