وصول أول رحلة إجلاء للتونسيين من تركيا فجر السبت

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وبينت أن مصالحها أشرفت اليوم الجمعة على تنظيم أول رحلة إجلاء إلى تونس لفائدة 11 مواطنا تونسيا (بينهم طفلان قاصران) عبر رحلة الخطوط التونسية TU 217 التي تصل مطار تونس قرطاج فجر يوم غد السبت 11 فيفري 2023 على الساعة الواحدة صباحا.
من جهة أخرى أكدت مصالح القنصلية العامة أنها على تواصل على مدار الساعة مع السلطات التركية المختصة لتأمين وصول جميع المواطنين التونسيين من المناطق المنكوبة إلى مدينة إسطنبول وإجلائهم إلى تونس.
هذا وأعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول أن الملحق الاجتماعي بالقنصلية مهدي علوان تحول اليوم إلى مدينة أضنة حيث يتولى تجميع أفراد الجالية التونسية الراغبين في العودة إلى تونس وتوفير أفضل الظروف لتأمين إجلائهم.
الكاتب: waed selmi
قال رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسان اللطيف اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، إنّ الغيث النافع الذي يتواصل تهاطله بكميات هامة بمختلف مناطق الجهة، سيكون له التأثير الإيجابي على سيرورة الموسم الفلاحي وسيساهم في "إنقاذ غابات الزياتين التي كانت أوشكت على الهلاك". وبيّن اللطيف في تصريح إعلامي أنّ العوامل المناخية الصّعبة التي تميّزت بنقص حاد في التساقطات المطرية والإرتفاع القياسي في درجات الحرارة، أثّرت بشكل سلبي على أكثر […]
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