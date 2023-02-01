وقفة إحتجاجية للصحفيين تنديدا بقطع البث عن إذاعة شمس اف ام

دعا فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الأساسية بإذاعة شمس اف ام اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023 إلى تنفيذ وقفة إحتجاجية يوم غد الخميس 2 فيفري 2023 بساحة القصبة.

وجاء في بلاغ مشترك لنقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام أن الوقفة الإحتجاجية تأتي تبعا للتطورات الأخيرة في إذاعة شمس اف ام “والتي وصلت إلى حد قطع البث وتواصل حرمان الصحفيين والعاملين بالإذاعة من أجورهم ومستحقاتهم”.

وللتذكير تم اليوم الأربعاء قطع البث عن إذاعة شمس اف ام في تونس الكبرى قبل أن يستأنف لاحقا، وكان مدير عام ديوان البث الإذاعي والتلفزي ذاكر البكوش أوضح في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام أنّه تمت جدولة الديون لكل الإذاعات الجمعياتية والخاصة والعمومية على مدى طويل ووقع الإتفاق على خلاصها في الآجال المحددة.

وأشار إلى أنّ جميع الإذاعات قامت بخلاص القسط الأول من الديون، مبينا أن عملية قطع البث لم تكن بصفة مباشرة، بل كان هناك تدرج من خلال تقليص مجال البث، ووقع الإتصال وإعلام المسؤولين بالإذاعة، مشيرا إلى أنّ الديون تعود لسنة 2017.

وشدد البكوش على أنّ الديوان هو مؤسسة لها موازنات مالية وهذه الديون هي بمثابة مداخيل لخلاص المعاليم والذبذبات والكهرباء والصيانة والأجور وغيرها.

وأفاد محدثنا بأنّ عودة البث كانت على إثر الإتفاق على منح مهلة لدراسة الوضعية وتسويتها، مؤكدا مراعاة خصوصية المؤسسات الإعلامية.