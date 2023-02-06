ولايات الساحل وصفاقس تشهد اضطرابا في توزيع مياه الشرب

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وأوضحت الشركة، في بلاغ أصدرته، اليوم الإثنين 06 فيفري 2023، أنّ هذه الإضطرابات تأتي تبعا لبرمجة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال والإدارة العامّة للسدود والاشغال المائية الكبرى إيقاف تشغيل قنال مجردة/الوطن القبلي للصيانة وإعادة تأهيل سد العروسية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 27 فيفري 2023 ممّا سينجر عنه نقص في الموارد المائية المزوّدة للمنظومة المائيّة بلي/الوطن القبلي والساحل وصفاقس.
وتأتي هذه الاشغال، وفق المصدر ذاته، في إطار برنامج الصيانة السنوية وضمانا لتزويد المواطنين بمياه الشرب بشكل عادي، خاصّة، خلال صائفة 2023.
وسيتم الإعلان عن اسئناف توزيع الماء الصالح للشرب بولايات الساحل الثلاث وصفاقس بعد إستكمال الأشغال وإعادة تشغيل قنال مجردة/الوطن القبلي.
الكاتب: Rim Hasnaoui
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
أكّدت القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول، على إثر الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الاثنين، 06 فيفري 2023، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة في صفوف المواطنين التونسيين جراء هذا الزلزال، الذي أودى بحياة أكثر من 500 شخص في المدن التركية وأكثر من 140 آخرين شمال غربي سوريا. وأهابت في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي " […]
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