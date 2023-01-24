ونيس: الخروج من الأزمة الليبية يكون بتشكيلة يتفق بشأنها الدبيبة وحفتر

أكّد أحمد ونيس الديبلوماسي السابق اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 أنّ إجتماع وزارء الخارجية العرب المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس هو إجتماع إستشاري بطلب وترأس من ليبيا وليس بجدول من الجامعة العربية، وقد إنعقد بحضور تونس والجزائر وممثلين عن بلدان عربية أخرى.

وقال أحمد ونيس في تصريح لبرنامج اكسبراسو إنّ “الحكومة الليبية أرادت أن تؤكد إنتقال الرئاسة إليها فيما يخص مجلس وزراء الجامعة العربية، وتبين بروز سلطة ليبية معترف بها في الساحة العربية”.

وبيّن محدثنا أنّ مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة الليبيين يتجهان نحو إقرار إنتخابات تشريعية ورئاسية بإتفاق بينهما، مشيرا إلى زيارة مدير الإستخبارات الأمريكية إلى ليبيا ولقائه كلاّ من الدبيبة وحفتر، معتبرا أنه كان يحمل رسالة بعنوان “تصفية فاغنر ممثلي روسيا في المنطقة إلى جانب تحرير تسويق النفط وأن لا يبقى تحت ضغط من أحد وهو ما إستجاب له الدبيبة” وفق قوله.

وقال أحمد ونيس إنّ هناك “تعاطفا جديدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الدبيبة”، مبينا أنّ الخروج من الأزمة سيكون بتشكيلة جديدة يتفق بشأنها الدبيبة وحفتر.

وبيّن الديبلوماسي السابق أنّ “الواقعية تملي أولا انتخابات نزيهة وشفافة وثانيا تعتبر أن من له قاعدة إنتخابية من جميع القوى القائمة في الساحة له الحق في المساهمة في أركان الدولة من بلديات وحكومة وبرلمان”.

وفيما يتعلق بالموقف التونسي أكّد ونيس أنّه لم يتغير منذ 2015 حيث يرفض أي تدخل أجنبي أو عودة إلى السلاح، ويساند السيادة الليبية، وهو ما بينه وزير الخارجية التونسي.