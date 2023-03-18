ياسين قويعة: “المؤسسات التونسية تعاني من رقمنة الإدارة”

انتظمت اليوم السبت 18 مارس 2023 مائدة مستديرة حول “رقمنة الخدمات العمومية الموجهة لرواد الأعمال: العوائق والأولويات بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة”.

وبيّن ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أن المؤسسة التونسية تعيش اليوم إشكاليات كبرى في علاقتها مباشرة مع الدولة.

وأفاد أننا لا نزال نعاني من البيروقراطية ومن بعض الإشكاليات التي تتعلق برقمنة الإدارة.

هذا وشدد أن مناخ الأعمال في تونس المبني على رقمنة الإدارة يجب أن يواكب تطور المؤسسات الخاصة.

كما أوضح أن الهدف من تنظيم هذه المائدة المستديرة اليوم هو القيام بحوار بين القطاع الخاص وذلك بحضور أكثر من 30 منظمة، وذلك بغرض تقديم توصيات لرئيس الجمهورية ولرئيسة الحكومة في شكل كتيّب فيه دراسة عامة تضم الإشكاليات التي تعيشها المؤسسة التونسية في تعاملها مع الإدارة.

وأشار قويعة أن أهم هذه الإشكاليات تتعلق بالإجراءات وبالقوانين وبمرافقة ومتابعة تطور المؤسسة.

هذا واستنكر أن يتطلب خلق مؤسسة ثلاثة أشهر مشيرا أن السجل الوطني للمؤسسات أصبح عائقا أمام المؤسسات.

كما شدد أنه إذا أردنا إرساء نظام مبني على الشفافية ومحاربة الفساد فلا بد من رقمنة الإدارة.

وبيّن أن الإشكال يتمثل في أن رقمنة الإدارة تتم في غرف مغلقة تماما مشددا على أن الحوار مع القطاع الخاص والهياكل المهنية مهما جدا.

هذا وأفاد رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أن ترتيب تونس في رقمنة إدارتها هو 94 عالميا مشيرا أن دول الخليج وعديد الدول الإفريقية قد تفوقت علينا كثيرا في هذا المجال ولابد للقطاع الخاص أن يتوحد.

كما أضاف أن مشاكل رواد الأعمال متعددة وهي تتعلق خاصة بالتمويل وبمناخ الأعمال ومناخ الإستثمار وبالسيولة.

وأشار أن هناك اليوم أزمة ثقة كبرى من أصحاب المؤسسات الذين تضرروا كثيرا من التهريب والتقليد، كما أنه من غير المعقول التركيز على التعامل مع أسواق خارجية تقليدية في حين أنه لم يقع التركيز على السوق الإفريقية التي تعتبر مهمة جدا.

*يسرى قعلول