ياسين قويعة: المؤسسات الصغرى اندثرت ونحتاج إلى هدنة جبائية

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وأضاف ياسين قويعة لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن صاحب المؤسسة في حاجة إلى رسالة طمأنة لبث الأمل، بعد تواتر الأزمات، وقال إن ثلث الميزانية خصصة لنفقات القطاع العام ولخلاص الأجور وهو يحيل إلى أن رسالة سلطات الإشراف أصبحت واضحة وغير مشجعة للمبادر الذاتي ولصاحب المؤسسة.
وأشار قويعة إلى أن القطاع الخاص أصبح يعاني حتى من نقص السيولة عند توجه للبنوك للاقتراض، وطالب بإرساء هدنة جبائية، واعتبر أن قانون المالية هو قانون جباية بامتياز.
وأشار إلى هوة كبيرة بين المؤسسات الكبرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، قائلا إن “المؤسسات الصغرى والمتوسطة اندثرت، ووقع إثقال كاهلها بالإجراءات الجبائية، في حين كان من الممكن البحث عن مسالك أخرى لتعبئة الموارد الجبائية”.
ودعا ضيف برنامج اكسبرسو إلى لم شمل العائلة التي تمثل الهياكل المهنية لكل القطاعات الناشطة في القطاع الخاص، وبلورة موقف موحد، لأصحاب المؤسسات التي تواجه الأزمات نفسها.
واعتبر أن هناك نقص في المعلومة وفي الدراية، في إدارة الأزمة بعمق وإيجاد الحلول لأصحاب المؤسسات.
الكاتب: Asma Mouaddeb
يتميز طقس اليوم الخميس 19 جانفي 2023 بأجواء شتوية خالصة والأمطار المتفرقة والرعدية متوقعة بالشمال ومن المنتظر أن تكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد في أماكن محدودة إضافة إلى تساقطات ثلجية بالمناطق الجبلية الغربية التي يتجاوز ارتفاعها 800 متر. كما يشهد طقس اليوم انخفاضا حادا في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 5 و12 درجة بالشمال والمرتفعات، وتكون بين 12 و17 ببقية الجهات. هذا وتتواصل شدة الرياح متواصلة […]
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