ياسين قويعة: المؤسسات الصغرى اندثرت ونحتاج إلى هدنة جبائية

قال ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم الخميس 19 جانفي 2023، إن سلطات الإشراف اختارت أن يتم العمل على قانون المالية في غرف مغلقة وتنزيله في شكل مرسوم دون فتح نقاش حول الإجراءات الواردة فيه وهو ما أفرز رفض جملة من النقاط من طرف عديد الهياكل والمنظمات.

وأضاف ياسين قويعة لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن صاحب المؤسسة في حاجة إلى رسالة طمأنة لبث الأمل، بعد تواتر الأزمات، وقال إن ثلث الميزانية خصصة لنفقات القطاع العام ولخلاص الأجور وهو يحيل إلى أن رسالة سلطات الإشراف أصبحت واضحة وغير مشجعة للمبادر الذاتي ولصاحب المؤسسة.

وأشار قويعة إلى أن القطاع الخاص أصبح يعاني حتى من نقص السيولة عند توجه للبنوك للاقتراض، وطالب بإرساء هدنة جبائية، واعتبر أن قانون المالية هو قانون جباية بامتياز.

وأشار إلى هوة كبيرة بين المؤسسات الكبرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، قائلا إن “المؤسسات الصغرى والمتوسطة اندثرت، ووقع إثقال كاهلها بالإجراءات الجبائية، في حين كان من الممكن البحث عن مسالك أخرى لتعبئة الموارد الجبائية”.

ودعا ضيف برنامج اكسبرسو إلى لم شمل العائلة التي تمثل الهياكل المهنية لكل القطاعات الناشطة في القطاع الخاص، وبلورة موقف موحد، لأصحاب المؤسسات التي تواجه الأزمات نفسها.

واعتبر أن هناك نقص في المعلومة وفي الدراية، في إدارة الأزمة بعمق وإيجاد الحلول لأصحاب المؤسسات.