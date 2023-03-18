يوم ترويجي للسياحة البديلة بالمغاور الجبلية بالسند

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وأكد الوزير ان لولاية قفصة مقومات بأن تكون منطقة جذب سياحية وذلك عبر العمل على خلق مسالك سياحية وتوفير اقاماات واعاشة لفائدة السياح.
واضاف الوزير ان هناك برنامج تعمل عليه الوزارة من خلال دفع السياحة بالمناطق الداخلية قصد تثمين الموروث الثقافي والتاريخي الذي تزخر به جهة السند الجبل.
*حسام الدلالي
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 38 3
مع حلول شهر رمضان يعيش سوق النحاسين وسط مدينة القيروان ككل سنة انتعاشة وحركية اقتصادية و تجارية كبيرة، حيث تتوافد اعداد غفيرة من النساء من كل الجهات من خارج القيروان، لإعداد الأواني النحاسية. انتعاشة قابلتها تشكيات عديدة من الحرفيين و المهنيين حول ارتفاع اسعار المواد الاولية رغم قلتها في السوق، وتخوف من اندثار هذه المهنة خاصة في ظل عدم وجود يد عاملة مختصة لأخذ المشعل او مركز تكوين مهني في […]