يوم ترويجي للسياحة البديلة بالمغاور الجبلية بالسند

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مع حلول شهر رمضان يعيش سوق النحاسين وسط مدينة القيروان ككل سنة انتعاشة وحركية اقتصادية و تجارية كبيرة، حيث تتوافد اعداد غفيرة من النساء من كل الجهات من خارج القيروان، لإعداد الأواني النحاسية. انتعاشة قابلتها تشكيات عديدة من الحرفيين و المهنيين حول ارتفاع اسعار المواد الاولية رغم قلتها في السوق، وتخوف من اندثار هذه المهنة خاصة في ظل عدم وجود يد عاملة مختصة لأخذ المشعل او مركز تكوين مهني في […]