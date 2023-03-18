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الأخبار

يوم ترويجي للسياحة البديلة بالمغاور الجبلية بالسند

today18/03/2023 39

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اشرف ظهر اليوم السبت 18 مارس 2023 وزير السياحة والصناعات التقليدية معز بلحسن على فعاليات اليوم الترويجي للسياحة البديلة بالمغاور الجبلية بمعتمدية السند من ولاية قفصة وذلك اثر اقرار بلدية السند بلدية سياحية.

وأكد الوزير ان لولاية قفصة مقومات بأن تكون منطقة جذب سياحية وذلك عبر العمل على خلق مسالك سياحية وتوفير اقاماات واعاشة لفائدة السياح.

واضاف الوزير ان هناك برنامج تعمل عليه الوزارة من خلال دفع السياحة بالمناطق الداخلية قصد تثمين الموروث الثقافي والتاريخي الذي تزخر به جهة السند الجبل.

 

*حسام الدلالي

 

الكاتب: waed selmi

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