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الأخبار

11.3 % هي نسبة الإقتراع الأولية في الدور الثاني للتشريعية

todayيناير 29, 2023

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أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الأحد 29 جانفي 2023، أن 11.3 بالمائة هي نسبة الإقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية حسب النسب الأولية.

وأضاف بوعسكر إلى أن هامش الخطأ ضئيل في هذه النسبة المسجلة، وأكد أن العملية الانتخابية تمت بكل سلاسة ويسر تقريبا في كل المراكز.

 

 

وأشار بوعسكر إلى أن عملية الفرز متواصلة في مختلف مراكز الإقتراع وأن النتائج ستنشر تباعا في مختلف المراكز الانتخابية في الجهات ثم تحال على الهيئات الفرعية لعدّ الأصوات في الدوائر الانتخابية وتحرير محاضر الجمع وإحالة 27 محضرا على أنظار مجلس هيئة الانتخابات.

وأضاف أنه من المنتظر أن ينعقد مجلس الهيئة ابتداء من ظهر يوم غد للنظر في المحاضر والمخالفات والجرائم التي يمكن أن تكون قد ارتكبت.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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