11.3 % هي نسبة الإقتراع الأولية في الدور الثاني للتشريعية

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وأضاف بوعسكر إلى أن هامش الخطأ ضئيل في هذه النسبة المسجلة، وأكد أن العملية الانتخابية تمت بكل سلاسة ويسر تقريبا في كل المراكز.
وأشار بوعسكر إلى أن عملية الفرز متواصلة في مختلف مراكز الإقتراع وأن النتائج ستنشر تباعا في مختلف المراكز الانتخابية في الجهات ثم تحال على الهيئات الفرعية لعدّ الأصوات في الدوائر الانتخابية وتحرير محاضر الجمع وإحالة 27 محضرا على أنظار مجلس هيئة الانتخابات.
وأضاف أنه من المنتظر أن ينعقد مجلس الهيئة ابتداء من ظهر يوم غد للنظر في المحاضر والمخالفات والجرائم التي يمكن أن تكون قد ارتكبت.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أكّد رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي محمد منيف اليوم الأحد 29 جانفي 2023 أنّ الإضراب المقرر أيام 30 و31 جانفي و1 فيفري لا يزال قائما. وأوضح منيف في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام أنّ تعليق النشاط من قبل موزعي قوارير الغاز سببه الصعوبات والتراكمات الكبيرة، إضافة إلى عدم تطبيق الإتفاقيات من قبل سلطة الإشراف، علاوة على الزيادة المتواصلة في أسعار المحروقات. واعتبر أنّ وضعية الموزعين تعد خطيرة وهم […]
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