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الأخبار

مدنين.. أكثر من 342 ألف ناخب معنيّون بالتصويت في 5 دوائر

todayيناير 29, 2023

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انطلقت العملية الانتخابية بكافة مراكز الاقتراع بولاية مدنين في ظروف عادية وفي وقتها القانوني بدون تسجيل أي خروقات إلى حد هذه اللحظة، وفق ما أكده مراسلنا بالجهة كمال الميلادي.

ويذكر أن عدد الناخبين الجملي بالولاية يبلغ 342 ألفا و84 ناخبا مسجلا بالدوائر الخمس.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 187 مركز اقتراع تضم 436 مكتب اقتراع.

أكبر مركز اقتراع هو مدرسة ابن خلدون  بمدنين الشمالية وبها عشر مكاتب اقتراع و9837 ناخبا.

قامت الهيئة بانتداب 1766 عون مكتب اقتراع يتوزعون بين رؤساء مراكز ومساعديهم ورؤساء مكاتب وأعضاء مكاتب.

وتم انتداب 89 عون مكتب احتياطي وهو ما يمثل نسبة 5% من الأعوان الأصليين السابق ذكرهم، مع 67 عون تجميع النتائج، يضاف لهم 10 مكونين مساعدين.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالولاية:

  • مدنين الشمالية 64402 ناخب
  • مدنين الجنوبية_سيدي مخلوف 10835 ناخب
  • جرجيس 56864 ناخب
  • ميدون_ آجيم 61699 ناخب
  • بنقردان 53284.

الكاتب: T N

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