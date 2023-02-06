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الأخبار

انطلاق تحركات اتحاد الشغل..البداية بولاية صفاقس

today06/02/2023

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أكد، يوسف العوادني، كاتب عام الإتحاد الجهوي للشغل بولاية صفاقس، اليوم الإثنين 06 فيفري 2023، أنّ المنظمة الشغيلة مستهدفة وهناك نية لضرب العمل النقابي وفق قوله.

 

وأشار إلى وجود قضايا يتم فبركتها ضد عديد من المسؤولين النقابيين، مستنكرا  ما أسماه “اختطاف” كاتب عام النقابة الخصوصية لتونس للطرقات السيارة، أنيس الكعبي رغم شرعية وقانونية اضرابهم وفق قوله.

 

وبيّن، العدواني، وجود  قطيعة مع السلطات،وذلك عبر  عدم تنفيذ الاتفاقيات السابقة، موضّحا وجود ضغط من قبل  القواعد العمالية، على المنظمة المركزية، وذلك في ظل ارتفاع الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية

 

وذكر ضيف برنامج اكسبريسو، أنّ، الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة يوم الجمعة الفارط، أقرت مسيرات جهوية قطاعية، استجابة لمطالب القواعد العمالية ولنبض الشارع الذي سيعبر عن المطالب في أبعادها الإقتصادية والإجتماعية وحتى السياسية وفق قوله.

 

وشدد، ضيف البرنامج، على أنّ، الإتحاد موجود للدفاع عن البلاد ولإنقاذه، مبيّنا أن المنظومة الحاكمة لا تريد التحاور مع اتحاد الشغل و للمنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية، وللمجتمع المدني، منددا بما أسماه خطاب القذف والتحريض ضد المنظمة الشغيلة.

 

وأعلن، العدواني، أنّ الإتحاد الجهوي للشغل بولاية صقاقس، بصدد التحضير لتنفيذ مسيرة وتجمع أمام مقر الإتحاد بالجهة، للدفاع عن منظوريها سيتم تحديد تاريخه لاحقا، موضّحا أن التحركات ستشمل عديد الولايات تتوج بتحرك وطني بالعاصمة.

الكاتب: Rim Hasnaoui

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