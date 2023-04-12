200 فاعل اقتصادي في منتدى الأعمال الكوري التونسي الإفريقي

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ويهدف هذا المنتدى الذي ينظمه المركز بالتعاون مع غرفة التجارة التونسية الكورية وسفارة جمهورية كوريا بتونس، إلى “تعزيز التعاون الاقتصادي بين كوريا وتونس وإفريقيا”، وفق إعلان مركز النهوض بالصادرات.
كما يوفر المنتدى “فرصة للقاء شركاء الأعمال المحتملين في القطاعات الرئيسية مثل الأغذية الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات والأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل”.
وفي هذا السياق، دعت غرفة التجارة التونسية الكورية، الفاعلين الاقتصاديين التونسيين إلى التسجيل قبل 20 أفريل 2023 عبر هذا الرابط:
وسيتمكن المشاركون من اختيار الشركات الكورية للاتصال بها خلال اللقاءات التي يتم تنظيمها في إطار المنتدى.
وتم إطلاق غرفة التجارة التونسية الكورية في عام 2019، وقد حددت لنفسها أهدافًا للمساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وحل المشكلات التي تواجه الشركات والمستثمرين في البلدين.
كما تعمل على جذب المستثمرين الكوريين إلى تونس، مما يبرز إمكانية جعل هذا البلد شريكًا استراتيجيًا لكوريا الجنوبية لتصدير منتجاتها إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وكان سفير كوريا الجنوبية في تونس ‘سان ناهمكوك’ قد أكد مؤخرا رغبة بلاده في تنويع وتكثيف علاقات التّعاون المتميّزة القائمة مع تونس، لاسيّما في المجال السياحي والتكوين والترويج.
ويشار إلى أن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي قد دعت القطاع الخاص التونسي والكوري إلى مزيد التعاون والاستثمار، بما ينسجم مع إمكانيات البلدين وتطلعات الشعبين نحو مزيد التكامل و الشراكة الفاعلة.
وجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية سجّل نمواً بنسبة 2.6 في المئة عام 2022 مقارنة بنحو 4.1 في المئة في 2021، وفقاً لما أظهرته بيانات بنك كوريا المركزي.
ومن جهته قلص صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء من توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2023 إلى 1.5% وسط حالة عدم اليقين في السوق المالية العالمية.
الكاتب: Asma Mouaddeb
today14/04/2023 361 5
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today12/04/2023 299 1