200 فاعل اقتصادي في منتدى الأعمال الكوري التونسي الإفريقي

يحتضن مركز النهوض بالصادرات الدورة الثانية من “منتدى الأعمال الكوري التونسي الإفريقي” يومي 8 و 9 ماي 2023، بمشاركة 200 فاعلا اقتصاديا تونسيا وكوريا.

ويهدف هذا المنتدى الذي ينظمه المركز بالتعاون مع غرفة التجارة التونسية الكورية وسفارة جمهورية كوريا بتونس، إلى “تعزيز التعاون الاقتصادي بين كوريا وتونس وإفريقيا”، وفق إعلان مركز النهوض بالصادرات.

كما يوفر المنتدى “فرصة للقاء شركاء الأعمال المحتملين في القطاعات الرئيسية مثل الأغذية الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات والأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل”.

وفي هذا السياق، دعت غرفة التجارة التونسية الكورية، الفاعلين الاقتصاديين التونسيين إلى التسجيل قبل 20 أفريل 2023 عبر هذا الرابط:

httpss://lnkd.in/ewVpn3Qy

وسيتمكن المشاركون من اختيار الشركات الكورية للاتصال بها خلال اللقاءات التي يتم تنظيمها في إطار المنتدى.

وتم إطلاق غرفة التجارة التونسية الكورية في عام 2019، وقد حددت لنفسها أهدافًا للمساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وحل المشكلات التي تواجه الشركات والمستثمرين في البلدين.

كما تعمل على جذب المستثمرين الكوريين إلى تونس، مما يبرز إمكانية جعل هذا البلد شريكًا استراتيجيًا لكوريا الجنوبية لتصدير منتجاتها إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وكان سفير كوريا الجنوبية في تونس ‘سان ناهمكوك’ قد أكد مؤخرا رغبة بلاده في تنويع وتكثيف علاقات التّعاون المتميّزة القائمة مع تونس، لاسيّما في المجال السياحي والتكوين والترويج.

ويشار إلى أن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي قد دعت القطاع الخاص التونسي والكوري إلى مزيد التعاون والاستثمار، بما ينسجم مع إمكانيات البلدين وتطلعات الشعبين نحو مزيد التكامل و الشراكة الفاعلة.

وأكدت وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي خلال أشغال ورشة عمل تم تنظيمها في ماي 2022 في إطار انعقاد منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا بتونس على أهمية استقطاب الشركات الكورية والتي ستجعل من تونس بوابة للاستثمار نحو افريقيا.

وشدّدت الوزيرة على أهمية هذا التوجه في ظلّ تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات والحبوب والمواد الأولية مؤكدة استعداد بلادنا للتعاون مع الجانب الكوري والاستفادة من خبراته في شتى المجالات.