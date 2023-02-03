36 طعنا في النتائج الأولية للدورة الثّانية للانتخابات التشريعية

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وأضافت المحكمة، في بلاغ لها اليوم، أن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية انطلقت منذ يوم أمس الخميس في عقد جلسات المرافعة بخصوص الطعون المذكورة ويتواصل عقد جلسات المرافعة إلى غاية يوم الإثنين المقبل مشيرة إلى أن البت في هذه الطعون والتصريح بأحكامها سيتم طبقا للإجراءات والآجال المحددة بالقانون الانتخابي.
ويشار إلى أنّه وفقا لمقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
كما ينص الفصل على أن تُعقد جلسات المرافعة بخصوص طعون الطّور الأوّل من التّقاضي في غضون ثلاثة أيّام من ترسيم العرائض، ويكون التّصريح بمنطوق الأحكام الصّادرة بشأنها في غضون خمسة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة، على أن تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ التّصريح به.
ويذكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كانت أعلنت يوم 30 جانفي 2023 عن النتائج الأوّلية للدور الثاني لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التي جرت يوم 29 من نفس الشهر.
وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات، في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس 2023، وذلك إثر انقضاء كافة الطعون والبتّ فيها من قبل المحكمة الإدارية، وفق تصريح لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر.
*وات
الكاتب: Asma Mouaddeb
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