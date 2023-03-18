“400 متر مكعب من المياه نصيب الفرد في السنة في تونس”

قال أحمد الغرابي مدير مركز البحوث وتكنولوجيا المياه برج السدرية اليوم السبت 18 مارس 2023، إنّ تونس موجودة جغرافيا في منطقة جافة وشبه جافة وهي تخص بلدان البحر الأبيض المتوسط.

وأشار الغرابي خلال حضوره في برنامج خط أحمر إلى أنّ نزول الأمطار يتغير كل سنة ويتباين بين الجهات، حيث يبلغ في السنوات الممطرة 100 مليار متر مكعب وفي السنوات الجافة 30 مليار متر مكعب، في حين أنّ المعدل في حدود 30 مليار.

وأوضح أنّ نسبة التعبئة في السدود والمائدة الجوفية تقدر بـ 5 مليار متر مكعب، ما يعني 400 متر مكعب للفرد الواحد، مبينا أنّ رقم الأمم المتحدة والمتعارف عليه أنّ نسبة الفرد الواحد من المياه تقدر بـ 1000 متر مكعب، والوصول إلى 500 متر مكعب يعد خطا أحمر.

بدوره أوضح علاء المرزوقي عن مرصد المياه أنّ هذا الرقم يعد خطيرا والوضع خطير في ظل شح مائي كبير كما يمكن الوصول الى اقل من 300 متر مكعب للفرد الواحد.

وأضاف “تونس ليست دولة قوية فلاحيا في المقابل حوالي 80 بالمائة من المياه توجه للفلاحة وهي نسبة كبيرة واستهلاك واستنزاف كبير للمياه”، معتبرا أنّ هناك اشكالية في حوكمة الموارد المائية خاصة في ظل نسب ضياع كبيرة للمياه بالشبكات تفوق 50 بالمائة في ظل عدم الصيانة وتقادم القنوات.

وأشار المرزوقي إلى تتالي إنجاز الدراسات لكن دون تفعيلها في الميدان، معتبرا أنّ الإرادة السياسية مفقودة إضافة إلى نقص الموارد المالية.

وأفاد أحمد الغرابي بوجود مياه تقليدية هي السطحية والجوفوية إلى جانب المياه غير التقليدية وهي المياه المستعملة والرمادية والمالحة والتي تتطلب معالجة ولا يمكن اعتمادها في حالتها العادية.