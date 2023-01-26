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57 ألف شخص يعاني من مرض “الزهايمر” في تونس

todayيناير 26, 2023 1

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أفادت أميرة نصري الأستاذة الجامعية المبرزة في طب الأعصاب والأخصائية في قسم الأعصاب بمستشفى الرازي اليوم الخميس 26 جانفي 2023 بأن 57 ألف شخص يعاني من مرض الزهايمر في تونس، مشيرة إلى أن هذا الرقم سيرتفع إلى 225 ألف مصاب في غضون سنة 2050، وذلك حسب الإحصائيات المنجزة سنة 2014، والتوقعات الأخيرة.

وأضافت أميرة نصري لدى حضورها في برنامج الشارع التونسي، أن هذا المرض مزمن ولكن لا يعتبر كذلك بالنسبة لصندوق التأمين على المرض، حيث تتكفل العائلة دائما بكلفة هذا المرض، وهي كلفة مباشرة وغير مباشرة، حيث أن من يعاني من الإصابة بهذا المرض يحتاج إلى من يعيله خلافا لمصاريف العلاج، وفق قولها.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص المصابين حول العالم يبلغ 57 مليون شخص، وقد يصل العدد إلى 76 مليون في غضون سنة 2030، و135 مليون مصاب في العالم في غضون سنة 2050، وفقا للإحصائيات والتوقعات الأخيرة.

وأكدت ضيفة برنامج الشارع التونسي أنه يقع حاليا تشخيص حالة إصابة جديدة بأمراض الزهايمر والخرف كل 3 ثواني حول العالم، وأفادت بأغلب المصابين في المستقبل سيكونون من البلدان النامية، مشيرة إلى أن هذه الأمراض تكلّف الدول مبالغ ضخمة على المستوى الاقتصادي.

 

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

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علّة الذاكرة أو الزهايمر في تونس شنوّ أسبابو ؟ هل سجّلنا إرتفاع في عدد الحالات ؟هل عندنا مراكز مختصّين لمرضى الزهايمر؟ كيفاش يتم الإحاطة بفاقدي الذاكرة من قبل عائلاتهم؟ السؤالات هاذي الكل تجاوبنا عليهم ضيفتنا الدكتورة أميرة نصري أستاذة جامعية مبرزة في طب الأعصاب و أخصائية في قسم الأعصاب بمستشفى الرازي #الكلمة_ليك #الشارع_التونسي
علّة الذاكرة أو الزهايمر في تونس شنوّ أسبابو ؟ هل سجّلنا إرتفاع في عدد الحالات ؟هل عندنا مراكز مختصّين لمرضى الزهايمر؟ كيفاش يتم الإحاطة بفاقدي الذاكرة من قبل عائلاتهم؟ السؤالات هاذي الكل تجاوبنا عليهم ضيفتنا الدكتورة أميرة نصري أستاذة جامعية مبرزة في طب الأعصاب و أخصائية في قسم الأعصاب بمستشفى الرازي #الكلمة_ليك #الشارع_التونسي
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