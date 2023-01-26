57 ألف شخص يعاني من مرض “الزهايمر” في تونس

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وأضافت أميرة نصري لدى حضورها في برنامج الشارع التونسي، أن هذا المرض مزمن ولكن لا يعتبر كذلك بالنسبة لصندوق التأمين على المرض، حيث تتكفل العائلة دائما بكلفة هذا المرض، وهي كلفة مباشرة وغير مباشرة، حيث أن من يعاني من الإصابة بهذا المرض يحتاج إلى من يعيله خلافا لمصاريف العلاج، وفق قولها.
وأشارت إلى أن عدد الأشخاص المصابين حول العالم يبلغ 57 مليون شخص، وقد يصل العدد إلى 76 مليون في غضون سنة 2030، و135 مليون مصاب في العالم في غضون سنة 2050، وفقا للإحصائيات والتوقعات الأخيرة.
وأكدت ضيفة برنامج الشارع التونسي أنه يقع حاليا تشخيص حالة إصابة جديدة بأمراض الزهايمر والخرف كل 3 ثواني حول العالم، وأفادت بأغلب المصابين في المستقبل سيكونون من البلدان النامية، مشيرة إلى أن هذه الأمراض تكلّف الدول مبالغ ضخمة على المستوى الاقتصادي.
الكاتب: Asma Mouaddeb
todayيناير 26, 2023 1
أكدت المندوبة الجهوية للتربية بمنوبة دلندة المباركي اليوم الخميس 26 جانفي 2023 أن مكتب الضبط بالمندوبية لم يتلقى أي استقالة جماعية لمديري المدارس الابتداية أو إطارات تربوية بصفة رسمية، احتجاجا على إقالة مدير المدرسة الابتدائية النجاة بوادي الليل. وأضافت دلندة المباركي لدى مداخلتها في برنامج الشارع التونسي، ن مديري مختلف المؤسسات التربوية في منوبة هددوا بالاستقالة ثم تراجعوا عن ذلك، ولم يودعوا طلب استقالة بصفة رسمية. وأشارت إلى أن إقالة […]
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