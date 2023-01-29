7.73 %، نسبة الإقبال في حدود الثالثة بعد الزوال

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاورق بوعسكر، أنّ نسبة الإقبال على الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في 131 دائرة بلغت إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال 7.73 بالمائة.

وأضاف بوعسكر، خلال نقطة اعلامية بقصر المؤتمرات، اليوم الأحد 29 جانفي 2023، أنّ، عملية الاقتراع تتتواصل إلى حدود الساعة السادسة مساء، داعيا الناخبين للذهاب للإدلاء بأصواتهم لانتخاب من يمثلهم في المجلس النيابي القادم.

ويبلغ عدد المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، 262 مترشحا، من بينهم 34 امرأة و228 رجلا، أغلبهم من الكهول ويتوزعون بين 23 ينتمون إلى أحزاب منهم 12 ينتمون إلى حركة الشعب و8 ينتمون لحزب صوت الجمهورية و3 ينتمون إلى حركة شباب تونس الوطني، ومترشح ينتمي إلى حركة تونس إلى الأمام.