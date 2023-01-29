7.73 %، نسبة الإقبال في حدود الثالثة بعد الزوال

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وأضاف بوعسكر، خلال نقطة اعلامية بقصر المؤتمرات، اليوم الأحد 29 جانفي 2023، أنّ، عملية الاقتراع تتتواصل إلى حدود الساعة السادسة مساء، داعيا الناخبين للذهاب للإدلاء بأصواتهم لانتخاب من يمثلهم في المجلس النيابي القادم.
ويبلغ عدد المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، 262 مترشحا، من بينهم 34 امرأة و228 رجلا، أغلبهم من الكهول ويتوزعون بين 23 ينتمون إلى أحزاب منهم 12 ينتمون إلى حركة الشعب و8 ينتمون لحزب صوت الجمهورية و3 ينتمون إلى حركة شباب تونس الوطني، ومترشح ينتمي إلى حركة تونس إلى الأمام.
الكاتب: Rim Hasnaoui
أكدت شبكة مراقبون، اليوم الأحد 29 جانفي 2023، "تعمّد رؤساء مكاتب الاقتراع حجب المعطيات المتعلقة بعدد المقترعين، وذلك في أغلب الدوائر الانتخابية". واعتبرت، مراقبون في بيان لها، أن "هذا التعامل يعد مسّا صارخا لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة، مما يضعف من الثقة في العملية الانتخابية". واضافت أنّ، "هذا التضييق، يؤثر بشكل مباشر على عمل مكونات المجتمع المدني، ويحول تبعا لذلك دون تقديم شبكة مراقبون تقديراتها لنسب المشاركة طيلة يوم الاقتراع كالمعتاد." […]
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