متابعة برامج التعاون الدولي مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء بتونس

تناول لقاء وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، بالممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء بتونس، سيلين موريود، مختلف مكونات برنامج التعاون المشترك بين الطرفين وخاصة منها المتعلقة بتنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة من خلال تنفيذ مشروع “المبادرة من أجل التنمية”.

وأكد وزير التشغيل بالمناسبة أن الحكومة تولي ملف المبادرة الخاصة أهمية بالغة في برنامج عملها، مشددا على أنّ الوزارة ستحرص على مزيد حوكمة مختلف برامج التعاون الدولي في اتجاه تثمين التجارب الناجحة والبناء عليها لدعم برنامج عمل الدولة في مجال التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الاربعاء.

وفي ختام الجلسة، اتفق الطرفان على تدراس سبل مواصلة التعاون المشترك في إطار برامج ومشاريع جديدة تتناسق مع توجهات وبرنامج عمل الوزارة في مجال التشغيل والمبادرة الخاصة مع تثمين الإنجازات والمكتسبات المسجلة وفي إطار التكامل والتناغم مع مختلف برامج التعاون الدولي في طور الإنجاز.

وجرى هذا اللقاء المندرج في في إطار متابعة وتقييم منجزات مختلف البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي مع مختلف الشركاء في مجال التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة، بحضور المديرة العامة للنهوض بالتشغيل فائزة قلال ورئيسة مشروع “المبادرة من أجل التنمية” عائدة بن رمضان وممثل عن الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالوزارة، حاتم حمدي.