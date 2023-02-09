أول مركز إفريقي متميز متخصص في التئام الجروح

“حتى لا يكون البتر قدر محتوم ومرض السكري إعاقة”

تعلن الجمعية التونسية لالتئام الجروح، مع الحضور المتميز للسادة وزير الصحة ووزير التكوين المهني والتشغيل التونسيين ونظرائهما الأفارقة، بعث أول مركز أفريقي متخصص في تكوين إطارات الصحة في علاج القدم المصابة بداء السكري والتقرحات وعلاجات الجروح.

وتشارك في هذا اللقاء الأول من نوعه، 14 دولة أفريقية يمثلها وزراء الصحة والمستشارون الفنيون للوزراء والمديرون العامون والأطباء.

ويعتبر جرح القدم لمرضى السكري، من المضاعفات الخطيرة فهي تعرض من خمس إلى عشر مرضى من أصل مائة إلى بتر الأطراف السفلية إذا لم يتم اعتماد التدابير الوقائية في الوقت المناسب.

ويختص “مركز التميز LR المختص في التئام الجروح”، في تكوين الأطباء التونسيين والأفارقة وتمكينهم من المهارات والتقنيات العلاجية الجديدة والمبتكرة حديثا بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي في هذا الاختصاص، حتى يمتلكوا أفضل وأضمن وسائل العلاج وينجحوا في التحكم في معدل بتر الأطراف السفلية ويساهموا في الحد من النفقات الصحة الناتجة عن الأساليب التقليدية.

ويشكل افتتاح هذا المركز بتقنياته الجديدة تحول هام في علاج إصابات القدم السكري، الحروق، التقرحات الجلدية، إلخ، كما يمثل اختيار تونس لاحتضانه معطى هام وإضافي لخدمة الإطارات الطبية وشبه الطبية في تونس والقارة الإفريقية، حيث أنهم أول المنتفعين بهذا التكوين والتدريب المتقدم في علاج مضاعفات مرض السكري.

“إن إقامة هذا التدريب المعتمد على مستوى عالمي في شكل “محضنة طبية”، علما بأن الطلب يُعتبر بديلا متميزا لما نشهده في هذه الاختصاصات يتزايد باستمرار على نطاق عالمي، لَمنطقتنا من ضعف المعايير العلاجية وتخلفها أو انعدامها. كما أن هذا المركز الريادي في إفريقيا والبلدان الفرنكوفونية، يضمن أولا وقبل كل شيء، تطوير مهارات وتقنيات إطارات الصحة التونسية والافريقية في مجال الجودة الخاصة برعاية مرضى القدم السكري وتقرحات الجروح، إضافة إلى أنه يعزز صورتنا كرياديين في هذا المجال ومصدرين لتقنيات العلاجات الجديدة والخدمات الصحية المتطورة”. هذا ما صرح به الدكتور رامي بن صالح.

مع الملاحظة أن التدريب في هذا المركز مجاني لكل من التونسيين والأجانب وسوف يعتمد على الدورات التكوينية وورشات العمل بالمحاكاة.

لقد نذر الدكتور بن صالح، جهده ووقته للتعاون مع زملائه قصد تطوير علاجات مرضى الجروح والتقرحات المختلفة، لا سيما القدم المصابة بداء السكري وإصابات الحروق والالتهابات بهدف تقليل معدل بتر الأطراف.

كما يترأس الدكتور بن صالح ورشة عمل وطنية مهمة حول القدم السكرية تحت رعاية الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في الصحة.

تأسست الجمعية التونسية للجروح والشفاء ATPC في عام 2012 لتمكين إطارات الصحة من مهاراتها وخبرتها في مجال علاج الجروح، في سياق وطني وعالمي يتسم بتضاعف عدد مرضى القدم السكري والتقرحات الجلدية.

وإدراكا من المشرفين، لأهمية التدريب والتطوير المهني المستمر في تحسين رعاية المرضى وتقليل معدل بتر الأطراف، وحرصا على توفير ما لزم من وسائل هذا التدريب، فقد عمل مركز ATPC بجهد كبير بالشراكة مع LR لإنشاء أول مركز أفريقي مخصص لهذا التدريب.