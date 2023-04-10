أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي للتنس

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تقدمت نجمة التنس التونسية أنس جابر، اليوم الاثنين، في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الذي يصدره شهريا اتحاد لاعبات التنس المحترفات، حيث أصبحت تحتل المرتبة الرابعة بعذ أن كانت في المركز الخامس عالميا، في التصنيف الذي تتصدره اللاعبة البولندية إيغا شفيونتيك.
وتأتي قفزة جابر في التصنيف بعد فوزها الأحد، بلقب بطولة تشارلستون في الولايات المتحدة الأميركية، وهو لقبها الأول في الموسم الحالي، بعد بداية صعبة بسبب الإصابات.
الكاتب: Islem meddeb
today09/04/2023 4233 1
قال نزار بن صالح كاتب عام الجامعة العامة للتعليم والبحث العلمي اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، إنّه سيتم تنفيذ إضراب عام في قطاع التعليم العالي يوم الخميس 27 أفريل الجاري. وأوضح بن صالح في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنّه "تم في شهر سبتمبر 2022 عقد الهيئة الادارية القطاعية للتعليم العالي والتي قامت بصياغة لائحة مهنية تضمنت جملة من المطالب أغلبها ليس له انعكاسات مالية". وبيّن أنه كان من المفترض عقد […]