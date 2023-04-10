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رياضة

أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي للتنس

today10/04/2023 922

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تقدمت نجمة التنس التونسية أنس جابر، اليوم الاثنين، في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الذي يصدره شهريا اتحاد لاعبات التنس المحترفات، حيث أصبحت تحتل المرتبة الرابعة بعذ أن كانت في المركز الخامس عالميا، في التصنيف الذي تتصدره اللاعبة البولندية إيغا شفيونتيك.

 

وتأتي قفزة جابر في التصنيف بعد فوزها الأحد، بلقب بطولة تشارلستون في الولايات المتحدة الأميركية، وهو لقبها الأول في الموسم الحالي، بعد بداية صعبة بسبب الإصابات.

الكاتب: Islem meddeb

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