الترجي يتعثر في رادس أمام الاتحاد المنستيري

تعادل الترجي الرياضي التونسي، اليوم الأحد، على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، أمام ضيفه الاتحاد الرياضي المنستيري بنتيجة هدف لمثله في المباراة التي دارت بين الفريقين ضمن الجولة الثانية من مرحلة التتويج للدوري التونسي لكرة القدم.

وافتتح الترجي التسجيل من مخالفة مباشرة سددها محمد علي بن رمضان وقد ارتطمت بالحائط الدفاعي قبل مغالطتها لحارس المرمى بشير بن سعيد، بينما سجل هيكل الشيخاوي هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 91 بعد تسديدة رائعة لم يتمكن من صدها الحارس صدقي الدبشي.