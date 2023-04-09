الترجي يتعثر في رادس أمام الاتحاد المنستيري

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تعادل الترجي الرياضي التونسي، اليوم الأحد، على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، أمام ضيفه الاتحاد الرياضي المنستيري بنتيجة هدف لمثله في المباراة التي دارت بين الفريقين ضمن الجولة الثانية من مرحلة التتويج للدوري التونسي لكرة القدم.
وافتتح الترجي التسجيل من مخالفة مباشرة سددها محمد علي بن رمضان وقد ارتطمت بالحائط الدفاعي قبل مغالطتها لحارس المرمى بشير بن سعيد، بينما سجل هيكل الشيخاوي هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 91 بعد تسديدة رائعة لم يتمكن من صدها الحارس صدقي الدبشي.
الكاتب: Islem meddeb
تظاهر عدد من أنصار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ظهر اليوم الأحد 09 أفريل 2023، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، للتعبير عن دعمهم مسار "التطهير" الذي يقوده الرئيس، من أجل "مكافحة الفساد والحفاظ على أمن الدولة"، رافعين شعار "ارحلوا"، ضد معارضيه من أنصار جبهة الخلاص الذين كانوا نفّذوا، قُبيل ذلك، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا ما يعرف ب"التآمر على أمن الدولة". فقد تجمّع أنصار […]