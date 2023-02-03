الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة قبل الختامية

تدور يوم الأحد 5 فيفري مباريات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستكون وفقا للبرنامج التالي:

المجموعة الأولى:

ملعب 15 أكتوبر:

الساعة 14:00 : النادي البنزرتي ـ الملعب التونسي

ملعب بوعلي لحوار:

الساعة 14:00 : أمل حمام سوسة ـ النادي الصفاقسي

في إنتظار تحديد ملعب: (دون حضور الجمهور)

الساعة 14:00 : هلال الشابة ـ النجم الساحلي

ملعب نجيب الخطاب:

الساعة 14:00 : إتحاد تطاوين ـ الترجي الرياضي

المجموعة الثانية:

ملعب رادس:

الساعة 14:00 : النادي الإفريقي ـ مستقبل الرجيش

ملعب سليمان:

الساعة 14:00 : مستقبل سليمان ـ أولمبيك سيدي بوزيد

ملعب مصطفى بن جنات:

الساعة 14:00 : الإتحاد المنستيري ـ إتحاد بن قردان

ملعب المتلوي:

الساعة 14:00 : نجم المتلوي ـ الأولمبي الباجي