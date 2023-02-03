الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة قبل الختامية

Express Radio Le programme encours
تدور يوم الأحد 5 فيفري مباريات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستكون وفقا للبرنامج التالي:
المجموعة الأولى:
ملعب 15 أكتوبر:
الساعة 14:00 : النادي البنزرتي ـ الملعب التونسي
ملعب بوعلي لحوار:
الساعة 14:00 : أمل حمام سوسة ـ النادي الصفاقسي
في إنتظار تحديد ملعب: (دون حضور الجمهور)
الساعة 14:00 : هلال الشابة ـ النجم الساحلي
ملعب نجيب الخطاب:
الساعة 14:00 : إتحاد تطاوين ـ الترجي الرياضي
المجموعة الثانية:
ملعب رادس:
الساعة 14:00 : النادي الإفريقي ـ مستقبل الرجيش
ملعب سليمان:
الساعة 14:00 : مستقبل سليمان ـ أولمبيك سيدي بوزيد
ملعب مصطفى بن جنات:
الساعة 14:00 : الإتحاد المنستيري ـ إتحاد بن قردان
ملعب المتلوي:
الساعة 14:00 : نجم المتلوي ـ الأولمبي الباجي
الكاتب: Islem meddeb
today02/02/2023 2
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