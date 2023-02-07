الكاف يرفض طلب الترجي في دوري أبطال افريقيا

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نشر الترجي الرياضي التونسي، اليوم الثلاثاء، بلاغا رسميا من خلال صفحته على فيسبوك أكد خلاله أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قد رفض الطلب الذي تقدمت به إدارة فريق باب سويقة، من أجل السماح المؤقت للطلب الاستثناء بفتح المنعرجين الشمالي والجنوبي لملعب رادس في مباراة الفريق الافتتاحية ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، أمام فريق المريخ السوداني يوم الأحد المقبل.
الكاتب: Islem meddeb
today07/02/2023 2
تمت اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023 عملية إخلاء مركز رعاية المسنين بصفاقس ونقل نزلائه البالغ عددهم 33 مسنة ومسن إلى ثماني مؤسسات رعاية عمومية أخرى في كل من قمرت (ولاية تونس) وباجة ومنوبة ومنزل بورقيبة (ولاية بنزرت) والكاف وقفصة وسوسة وقرمبالية (ولاية نابل). وقد أشرفت على عملية الإخلاء التي تم إقرارها بسبب "إخلالات" تمت معاينتها في وقت سابق، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بحضور المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية […]
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