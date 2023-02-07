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رياضة

الكاف يرفض طلب الترجي في دوري أبطال افريقيا

today07/02/2023

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نشر الترجي الرياضي التونسي، اليوم الثلاثاء، بلاغا رسميا من خلال صفحته على فيسبوك أكد خلاله أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قد رفض الطلب الذي تقدمت به إدارة فريق باب سويقة، من أجل السماح المؤقت للطلب الاستثناء بفتح المنعرجين الشمالي والجنوبي لملعب رادس في مباراة الفريق الافتتاحية ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، أمام فريق المريخ السوداني يوم الأحد المقبل.

الكاتب: Islem meddeb

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