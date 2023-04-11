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رياضة

النادي الإفريقي يكسر الصمت بخصوص أحداث مباراة كرة السلة

today11/04/2023 513

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أصدر النادي الأفريقي اليوم الثلاثاء، بيانا أدان خلاله الأحداث التي رافقت مباراة كرة السلة بين الفريق والنجم الرادسي وما رافقها من اعتداءات أمنية على جماهير فريقه، وجاء في البيان:

بلاغ
تؤكد جمعية النادي الإفريقي، بعد أن دققت في أحداث مباراة فرع كرة السلة أكابر ضد جمعية النجم الرادسي، و بعد التشاور مع كل مكونات النادي ، أنها :
1. تُدين بشدة أيّ تعامل من أيّ هيكل أو شخص كان من كان، من شأنه المس من كرامة جماهيرها أو حرمته الجسدية ، و تعلن مساندتها التامة لجماهيرها دون قيد أو شرط ، و تُطالب السلط العمومية المعنية بفتح بحث تحقيقي فوري في الغرض و إتخاذ القرارات الردعية المناسبة و نشرها للعموم ، مع حفظ حقها القانوني في إتخاذ الإجراءات المناسبة اللاحقة بعد الإطلاع على نتيجة الأبحاث المجراة في الغرض.
2. تؤكد إحترامها لمؤسسات الدولة لكنها تدعو الجميع إلى إحترام أسوار النادي و كرامة جمهوره و تمكينه من معاملة إنسانية يُحترم فيها حقه الرياضي و الذي لن ندخر قطرة عرق واحدة للذود عنه و عن كرامته.
3. تُحمّل الجامعة التونسية لكرة السلة بإعتبارها المشرف الواحد ،الدائم، الفاعل، و المستمر المسؤولية الرياضية الكاملة و تُطالبها بسياسة رياضية عادلة ، مُحايدة يُحترم فيها ” مبدا النزاهة” و نتيجة الميدان دون مُحاباة و لا إنتماء و لا ولاء إلا لسلطان القانون.
4. تُحذر كان من كان من محاولة تطويع القانون الرياضي لفاءدة ” الغير ” و تدعو لتحكيم الحق و العدالة الرياضية بخصوص مآل مباراة اليوم.
5. تُطالب رسميا بإعادة المباراة قي أقرب الآجال بقاعة المرحوم الشريف بالامين بالقرجاني و بحضور جمهور النادي (و ذلك بعد أشغال الصيانة التي قام بها النادي اليوم بعد المباراة في القاعة).
هذا و تجدد جمعية النادي الإفريقي بكافة مكوناتها تمنياتها بالشفاء العاجل لكافة أبناءها الذين أصيبوا بقاعة المرحوم الشريف بالامين بالقرجاني ، و تجدد إلتزامها الدائم بالوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف العسير.
كما تجدد دعوتها لجماهيرها لوحدة الصف و رص الصفوف في هذه الفترة الفاصلة من الموسم الرياضي الحالي ، و دعم ناديها معنويا كعادتها في كل الإستحقاقات القادمة على تنوعها و إختلافها.
و تؤكد ،نهاية، أن مجلس هيئتها في حالة إنعقاد دائم و مُستمر إلى حين ختم الأبحاث و إصدار القرارات المناسبة حماية للنادي و لجماهيره و لإستحقاقه الرياضي الثابت .

الكاتب: Islem meddeb

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