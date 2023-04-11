النادي الإفريقي يكسر الصمت بخصوص أحداث مباراة كرة السلة

أصدر النادي الأفريقي اليوم الثلاثاء، بيانا أدان خلاله الأحداث التي رافقت مباراة كرة السلة بين الفريق والنجم الرادسي وما رافقها من اعتداءات أمنية على جماهير فريقه، وجاء في البيان:

بلاغ

تؤكد جمعية النادي الإفريقي، بعد أن دققت في أحداث مباراة فرع كرة السلة أكابر ضد جمعية النجم الرادسي، و بعد التشاور مع كل مكونات النادي ، أنها :

1. تُدين بشدة أيّ تعامل من أيّ هيكل أو شخص كان من كان، من شأنه المس من كرامة جماهيرها أو حرمته الجسدية ، و تعلن مساندتها التامة لجماهيرها دون قيد أو شرط ، و تُطالب السلط العمومية المعنية بفتح بحث تحقيقي فوري في الغرض و إتخاذ القرارات الردعية المناسبة و نشرها للعموم ، مع حفظ حقها القانوني في إتخاذ الإجراءات المناسبة اللاحقة بعد الإطلاع على نتيجة الأبحاث المجراة في الغرض.

2. تؤكد إحترامها لمؤسسات الدولة لكنها تدعو الجميع إلى إحترام أسوار النادي و كرامة جمهوره و تمكينه من معاملة إنسانية يُحترم فيها حقه الرياضي و الذي لن ندخر قطرة عرق واحدة للذود عنه و عن كرامته.

3. تُحمّل الجامعة التونسية لكرة السلة بإعتبارها المشرف الواحد ،الدائم، الفاعل، و المستمر المسؤولية الرياضية الكاملة و تُطالبها بسياسة رياضية عادلة ، مُحايدة يُحترم فيها ” مبدا النزاهة” و نتيجة الميدان دون مُحاباة و لا إنتماء و لا ولاء إلا لسلطان القانون.

4. تُحذر كان من كان من محاولة تطويع القانون الرياضي لفاءدة ” الغير ” و تدعو لتحكيم الحق و العدالة الرياضية بخصوص مآل مباراة اليوم.

5. تُطالب رسميا بإعادة المباراة قي أقرب الآجال بقاعة المرحوم الشريف بالامين بالقرجاني و بحضور جمهور النادي (و ذلك بعد أشغال الصيانة التي قام بها النادي اليوم بعد المباراة في القاعة).

هذا و تجدد جمعية النادي الإفريقي بكافة مكوناتها تمنياتها بالشفاء العاجل لكافة أبناءها الذين أصيبوا بقاعة المرحوم الشريف بالامين بالقرجاني ، و تجدد إلتزامها الدائم بالوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف العسير.

كما تجدد دعوتها لجماهيرها لوحدة الصف و رص الصفوف في هذه الفترة الفاصلة من الموسم الرياضي الحالي ، و دعم ناديها معنويا كعادتها في كل الإستحقاقات القادمة على تنوعها و إختلافها.