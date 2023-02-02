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رياضة

برنامج مباريات اليوم في الرابطة الأولى

todayفبراير 2, 2023

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تدور اليوم الخميس، مباريات الجولة الخامسة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستكون وفقا للبرنامج التالي:

 

الساعة 14:00
المجموعة الأولى:
الترجي الرياضي – النادي البنزرتي / اشرف الحركاتي // قناة الكأس 2
الملعب التونسي – النجم الساحلي / مجدي بالحاج علي
أمل حمام سوسة – هلال الشابة / نعيم حسني
النادي الصفاقسي – الإتحاد الرياضي بتطاوين /الصادق السالمي
المجموعة الثانية:
مستقبل سليمان – نجم المتلوي / وليد الجريدي
مستقبل رجيش – الأولمبي الباجي / محمود قصيعة
أولمبيك سيدي بوزيد – الإتحاد المنستيري / جلال السحباني
إتحاد بن قردان – النادي الإفريقي / امير لوصيف

 

الكاتب: Islem meddeb

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