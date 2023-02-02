برنامج مباريات اليوم في الرابطة الأولى

Express Radio Le programme encours
تدور اليوم الخميس، مباريات الجولة الخامسة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستكون وفقا للبرنامج التالي:
الساعة 14:00
المجموعة الأولى:
الترجي الرياضي – النادي البنزرتي / اشرف الحركاتي // قناة الكأس 2
الملعب التونسي – النجم الساحلي / مجدي بالحاج علي
أمل حمام سوسة – هلال الشابة / نعيم حسني
النادي الصفاقسي – الإتحاد الرياضي بتطاوين /الصادق السالمي
المجموعة الثانية:
مستقبل سليمان – نجم المتلوي / وليد الجريدي
مستقبل رجيش – الأولمبي الباجي / محمود قصيعة
أولمبيك سيدي بوزيد – الإتحاد المنستيري / جلال السحباني
إتحاد بن قردان – النادي الإفريقي / امير لوصيف
الكاتب: Islem meddeb
قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إنّ المنظمة تفاجأت من إيقاف كاتب عام نقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي إثر الإضراب الذي تم تنفيذه يومي 30 و31 جانفي المنقضي. وأوضح في تصريح لبرنامج اكسبراسو اليوم الخميس 2 فيفري 2023، أنه تمت مداهمة منزل الكعبي ونقله إلى جهة مجهولة دون معرفة التهمة الموجهة إلبه، مبينا أنّ الإضرابات التي يقع فيها تجاوزات يتم فضها مباشرة على الميدان. وتابع قائلا […]
todayفبراير 2, 2023 1
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