برنامج مباريات اليوم في الرابطة الأولى

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قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إنّ المنظمة تفاجأت من إيقاف كاتب عام نقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي إثر الإضراب الذي تم تنفيذه يومي 30 و31 جانفي المنقضي. وأوضح في تصريح لبرنامج اكسبراسو اليوم الخميس 2 فيفري 2023، أنه تمت مداهمة منزل الكعبي ونقله إلى جهة مجهولة دون معرفة التهمة الموجهة إلبه، مبينا أنّ الإضرابات التي يقع فيها تجاوزات يتم فضها مباشرة على الميدان. وتابع قائلا […]