رياض الجلاصي يتراجع عن الاستقالة من مستقبل الرجيش

قرر المدرب رياض الجلاصي التراجع عن قرار الاستقالة الذي قدمه للهيئة المديرة لفريق المستقبل الرياضي بالرجيش بسبب تدهور نتائج الفريق، الذي يحتل المركز الأخير في سلم ترتيب الدوري التونسي لكرة القدم.

ونشر المستقبل، الأربعاء، بيانا لجماهيره جاء فيه:

بعد إجتماع مطول بين الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي برجيش والمدرب رياض الجلاصي. ونظرا لإقتناع الهيئة بعمل المدرب، قررت الهيئة المديرة للفريق تجديد الثقة في الممرن رياض الجلاصي ومواصلته قيادة الفريق لما تبقى من الموسم ولعب حظوظ المستقبل حتى صافرة النهاية. هذا وتشكر الهيئة المديرة المدرب رياض الجلاصي وتثمن عمله وتعلم الجميع أن الفريق سيلعب حظوظه الى ٱخر أنفاس البطولة.