سابالينكا تتوج بلقب أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة

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وجاء أول فوز للمصنفة الخامسة عالميا بإحدى البطولات الأربع الكبرى بواقع 4-6 و6-3 و6-4.
وستصعد سابالينا إلى الترتيب الثاني عالميا ضمن ترتيب رابطة محترفات التنس الذي يصدر الإثنين 30 جانفي 2023، لتحل مكان التونسية أنس جابر التي انسحبت منذ الدور الثاني من البطولة.
الكاتب: waed selmi
todayيناير 27, 2023 2
todayيناير 20, 2023 1
إعتبر المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة اليوم السبت 28 جانفي 2023 أنّ مرحلة الجفاف لازالت متواصلة رغم نزول الأمطار في الفترة الأخيرة، حيث بلغ مخزون السدود 676 مليون متر مكعب ما يمثل نسبة تعبئة بـ 29.1 بالمائة. وأفاد بن ريانة خلال إستضافته في برنامج اكسبراسو ويكاند أنّ هناك نقصا يقدر بـ 580 مليون متر مكعب مقارنة بنفس معدل اليوم للسنوات الثلاثة الماضية. وبلغت تعبئة سدود الشمال التي يبلغ […]
todayيناير 28, 2023 3
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