سابالينكا تتوج بلقب أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة

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إعتبر المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة اليوم السبت 28 جانفي 2023 أنّ مرحلة الجفاف لازالت متواصلة رغم نزول الأمطار في الفترة الأخيرة، حيث بلغ مخزون السدود 676 مليون متر مكعب ما يمثل نسبة تعبئة بـ 29.1 بالمائة. وأفاد بن ريانة خلال إستضافته في برنامج اكسبراسو ويكاند أنّ هناك نقصا يقدر بـ 580 مليون متر مكعب مقارنة بنفس معدل اليوم للسنوات الثلاثة الماضية. وبلغت تعبئة سدود الشمال التي يبلغ […]