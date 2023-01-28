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رياضة

سابالينكا تتوج بلقب أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة

todayيناير 28, 2023

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توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا اليوم السبت 28 جانفي 2023 بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إثر فوزها في النهائي على الكازخية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة.

وجاء أول فوز للمصنفة الخامسة عالميا بإحدى البطولات الأربع الكبرى بواقع 4-6 و6-3 و6-4.

وستصعد سابالينا إلى الترتيب الثاني عالميا ضمن ترتيب رابطة محترفات التنس الذي يصدر الإثنين 30 جانفي 2023، لتحل مكان التونسية أنس جابر التي انسحبت منذ الدور الثاني من البطولة.

 

الكاتب: waed selmi

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