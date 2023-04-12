كاتب عام الإفريقي يوجه رسالة لجماهير الفريق

وجه شهاب الغزواني الكاتب العام للنادي الإفريقي، اليوم الأربعاء، رسالة لجماهير فريقه من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك جاء فيها ما يلي:

الرجاء من شعبنا العزيز التحلي بضبط النفس في مباراة اليوم وعدم الرد على أي استفزاز.

والرجاء من رؤساء ومسؤولي وأعضاء الخلايا والقروبات تأطير الجمهور وتوعيتهم بضرورة عدم الرد على الاستفزازات في المدارج، فاللجنة القانونية ستقوم بالرد عليها امام العدالة وستتكفل بالمتضررين والجرحى وتدافع على حقهم في اروقة المحاكم وتطالب بتطبيق القانون لا أكثر وخاصة لا أقل.

لا تنسوا ان بعد هذه المباراة مع اخوتنا الباجية، مازلنا سنستقبل اخوتنا بتطاوين والنجم والترجي وان شبح الويكلو يتربص بنا وان ما صار في مباراة النجم الرادسي من المحتمل جدا أن يتكرر اليوم.

اليوم مباراة الموسم وهي مباراة صعبة جدا في نصف نهائي كأس، في رمضان في القايلة في 30 سخانة. التشجيع والدعم إلى النهاية في كنف الانضباط والروح الرياضية.

رغم ما صار علينا، مازالنا نثق في العدالة وفي المؤسسات.

الافريقي تعيش.

الكاتب العام للنادي الافريقي

الأستاذ شهاب الغزواني