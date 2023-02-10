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رياضة

لماذا غاب ظهير الترجي بوشنيبة عن قائمة منتخب الأواسط؟

today10/02/2023

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أثار غياب الظهير الأيمن للترجي الرياضي التونسي رائد بوشنيبة عن قائمة منتخب الأواسط المشاركة في كأس أفريقيا التي ستقام بعد أيام بالعاصمة المصرية القاهرة عديد التساؤلات، وقد علمت اكسبراس اف ام من مصادرها الخاصة أن الجامعة التونسية وافقت على طلب فريق باب سويقة بالسماح للاعب بالبقاء مع الفريق لخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا في ظل إصابات محمد بن علي وزياد المشموم ورائد الفادع.

الكاتب: Islem meddeb

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