لماذا غاب ظهير الترجي بوشنيبة عن قائمة منتخب الأواسط؟

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أفاد كمال الميساوي رئيس الائتلاف التربوي اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 بأن الحملة الوطنية لتمويل التعليم التي أطلقها الائتلاف لا تمثّل حملة لجمع التبرعات، وعلى العكس من ذلك فهي حملة تعمل على دفع الدولة على اتخاذ إجراءات عملية لتوفير تمويلات للتعليم. وأضاف كمال الميساوي رئيس الائتلاف التربوي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن الحق التعليم هو حق أساسي ويجب أن تعمل الدولة على ضمانه لكل التونسيين، وقال إنه من […]