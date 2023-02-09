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رياضة

ليكيب: مباراة مشبوهة في الدوري التونسي استعمل حسابات حديثة الانشاء للرهان عليها

today09/02/2023

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نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية، الأربعاء، تقريرا بخصوص المباراة التي وقع سحبها من مواقع الرهانات الفرنسية، والتي اندرجت ضمن الأسبوع الأخير من البطولة التونسية لكرة القدم بين أولمبيك سيدي بوزيد ونجم المتلوي، حيث كشفت الصحيفة أن هيئة الألعاب في فرنسا اكتشفت أنه وقع إنشاء عديد الحسابات الجديدة للمراهنة بشكل خرافي على المباراة المذكورة، والتي انتهت بنتيجة 4/3، مع أهداف زادت الشكوك لكون أولها كان بطريقة طريفة وآخر إثر خطأ من الحارس في إرجاع الكرة وهدف آخر بخطأ من الحكم.

 

وكشفت الصحيفة أن الهيئة منذ إنشائها قامت 10 مرات بسحب المباريات من بينها مرتين اثنتين في الدوري التونسي.

الكاتب: Islem meddeb

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