ماذا في اجتماع وزير الرياضة كمال دقيش برئيس الترجي حمدي المؤدب؟

استقبل اليوم الأربعاء، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة، حمدي المؤدب رئيس الترجي الرياضي التونسي، وذلك بمقر الوزارة وبحضور رئيس الديوان السيد شكري بن حسن والمدير العام للرياضة السيد ماهر مريح.

وتناول اللقاء عديد المواضيع من بينها قطعة الأرض الذي يرغب فريق باب سويقة في الحصول عليها، بالإضافة للمشكل المتعلق بكراسي الملعب الأولمبي برادس، بعد إزالتها بأمر من السلطات الأمنية، الأمر الذي جعل الملعب غير مؤهل من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل احتضان المباريات الدولية.