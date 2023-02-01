ماذا في اجتماع وزير الرياضة كمال دقيش برئيس الترجي حمدي المؤدب؟

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استقبل اليوم الأربعاء، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة، حمدي المؤدب رئيس الترجي الرياضي التونسي، وذلك بمقر الوزارة وبحضور رئيس الديوان السيد شكري بن حسن والمدير العام للرياضة السيد ماهر مريح.
وتناول اللقاء عديد المواضيع من بينها قطعة الأرض الذي يرغب فريق باب سويقة في الحصول عليها، بالإضافة للمشكل المتعلق بكراسي الملعب الأولمبي برادس، بعد إزالتها بأمر من السلطات الأمنية، الأمر الذي جعل الملعب غير مؤهل من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل احتضان المباريات الدولية.
الكاتب: Islem meddeb
todayيناير 27, 2023 2
قرر المدرب رياض الجلاصي التراجع عن قرار الاستقالة الذي قدمه للهيئة المديرة لفريق المستقبل الرياضي بالرجيش بسبب تدهور نتائج الفريق، الذي يحتل المركز الأخير في سلم ترتيب الدوري التونسي لكرة القدم. ونشر المستقبل، الأربعاء، بيانا لجماهيره جاء فيه: بعد إجتماع مطول بين الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي برجيش والمدرب رياض الجلاصي. ونظرا لإقتناع الهيئة بعمل المدرب، قررت الهيئة المديرة للفريق تجديد الثقة في الممرن رياض الجلاصي ومواصلته قيادة الفريق لما […]
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