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رياضة

مستقبل الرجيش يقاضي حكم مباراة الأفريقي بتهمة التلاعب

today06/02/2023

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أعلن المستقبل الرياضي بالرجيش في بلاغ نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك، إثر المواجهة التي جمعته الأحد، بالنادي الأفريقي ضمن الجولة قبل الختامية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي حكمت على الفريق بالنزول إلى الرابطة الثانية، أنه قرر مقاضاة حكم المواجهة محمد الفني بتهمة التلاعب، وإليكم في ما يلي النص الكامل للبيان:

 

إثر الفضيحة التحكيمية التي تعرض لها الفريق اليوم من حرمانه من ضربة جزاء وإقصاء مؤمن الزبيدي ثم التراجع بعد تفطن المساعد للخطأ الكارثي من الحكم مما إنجر عنه توقف اللعب لمدة 8 دقائق لتستأنف المباراة بخطأ تحكيمي كارثي بإحتساب هدف غير شرعي للنادي الإفريقي مسبوق بتسلل مما إنجر عنه تأثير مباشر على نتيجة المباراة المصيرية والتي تحكمت في مصير فريقنا… فقد قررت الهيئة المديرة مواصلة الدفاع عن حق النادي وتقديم قضية عدلية ضد الحكم محمد الفني بتهمة التلاعب بنتيجة المباراة.
عن الهيئة المديرة

الكاتب: Islem meddeb

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