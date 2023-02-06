مستقبل الرجيش يقاضي حكم مباراة الأفريقي بتهمة التلاعب

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أعلن المستقبل الرياضي بالرجيش في بلاغ نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك، إثر المواجهة التي جمعته الأحد، بالنادي الأفريقي ضمن الجولة قبل الختامية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي حكمت على الفريق بالنزول إلى الرابطة الثانية، أنه قرر مقاضاة حكم المواجهة محمد الفني بتهمة التلاعب، وإليكم في ما يلي النص الكامل للبيان:
الكاتب: Islem meddeb
today07/02/2023 2
دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (الوطد)، كل القوى الوطنية والهيئات والمنظمات، إلى "مواصلة الضغط والنضال، من أجل كشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، كاملة وإدانة كافة المتورطين في الاغتيال والتغطية عليه". وعبّر الحزب في بيان له مساء يوم الأحد 05 فيفري 2023، بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال بلعيد، عن "استغرابه إزاء مواصلة تقاعس السلطة والقضاء، في التعامل مع ملف الاغتيال والجهاز السري، رغم إقرار القضاة بانتهاء الضغوطات التي كانت تمارسها […]
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