مكتب الرابطة يتخذ قراره بشأن أحداث مقابلة الملعب التونسي والنجم الساحلي

قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الجمعة، معاقبة الملعب التونسي وهزمه جزائيا بنتيجة 2/0، بعد أحداث المباراة التي جمعته، الخميس، بالنجم الرياضي الساحلي في ملعب الهادي النيفر بباردو، بالإضافة إلى معاقبه بخوض ثلاث مباريات دون جمهور وخارج ملعبه.

كما تم اتخاذ جملة من القرارات الأخرى، من بينها إحالة ملف يوسف العلمي رئيس النادي الأفريقي على لجنة التأديب والروح الرياضية بعد أحداث مباراة فريقه أمام اتحاد بن قردان.