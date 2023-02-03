مكتب الرابطة يتخذ قراره بشأن أحداث مقابلة الملعب التونسي والنجم الساحلي

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قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الجمعة، معاقبة الملعب التونسي وهزمه جزائيا بنتيجة 2/0، بعد أحداث المباراة التي جمعته، الخميس، بالنجم الرياضي الساحلي في ملعب الهادي النيفر بباردو، بالإضافة إلى معاقبه بخوض ثلاث مباريات دون جمهور وخارج ملعبه.
كما تم اتخاذ جملة من القرارات الأخرى، من بينها إحالة ملف يوسف العلمي رئيس النادي الأفريقي على لجنة التأديب والروح الرياضية بعد أحداث مباراة فريقه أمام اتحاد بن قردان.
الكاتب: Islem meddeb
today03/02/2023 2
today02/02/2023 2
أكد حسين الرحيلي الخبير في التنمية اليوم الجمعة 3 فيفري 2023 أن تونس تعيش موسم الجفاف الخامس على التوالي، ويمثل شهر أكتوبر 2022 الشهر الأقل على مستوى التساقطات منذ سنة 1960، مضيفا أن تونس تم تصنيفها ضمن الدول التي تعاني الضغط المائي منذ سنة 1995. وأشار الرحيلي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، إلى أن أن مخزون السدود إلى حدود 31 جانفي 2023، لا يتجاوز 616 مليون متر مكعب، من المياه، […]
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