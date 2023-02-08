نتائج مباريات الجولة الختامية من المرحلة الأولى للبطولة

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أكّد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، صباح اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، أن تسوية وضعية المتعاقدين محل متابعة مستمرة مع رئاسة الحكومة وسيتم إنهاء كل أشكال العمل الهشّ قريبا. وأبرز الوزير، خلال إشرافه على جلسة عمل بمقر الوزارة خصصت لمتابعة برنامج التعلّم مدى الحياة على المستوى الجهوي والمحلي، على ضرورة تفعيل الإطار المرجعي للتعلّم مدى الحياة، مبديا استعداد الوزارة لمزيد دعم هذا البرنامج باعتباره مشروع دولة ووضع الإمكانيات اللاّزمة لتجاوز كل […]