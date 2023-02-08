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رياضة

نتائج مباريات الجولة الختامية من المرحلة الأولى للبطولة

today08/02/2023

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دارت اليوم الأربعاء الجولة الختامية من المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وأسفرت عن نزول هلال الشابة إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وصعود النادي الرياضي الصفاقسي إلى مرحلة التتويج، وإليكم في ما يلي النتائج الكاملة للمباريات والترتيب:

 

 المجموعة الأولى:
– النجم الساحلي – النادي البنزرتي 0-2
– الترجي الرياضي – أمل حمام سوسة 2-0
– النادي الصفاقسي – هلال الشابة 2-0
– الملعب التونسي – اتحاد تطاوين 2-1
المجموعة الثانية:
– مستقبل الرجيش – الاتحاد المنستيري 0-2
– الأولمبي الباجي – النادي الافريقي 2-3
– اتحاد بن ڤردان – مستقبل سليمان 2-2
– أولمبيك سيدي بوزيد – نجم المتلوي 3-4
الأندية المتأهلة إلى البلاي اوف
المجموعة الأولى:
الترجي الرياضي
النجم الساحلي
اتحاد تطاوين
النادي الصفاقسي
المجموعة الثانية:
الاتحاد المنستيري
اتحاد بن قردان
الاولمبي الباجي
النادي الافريقي

الكاتب: Islem meddeb

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