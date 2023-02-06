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رياضة

هلال الشابة: في صورة تواصل تجاهل مطلبنا بحكم أجنبي سنحتفظ بحقنا في اتخاذ ما نراه مناسبا

today06/02/2023

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أصدر نادي الهلال الرياضي بالشابة، إثر المباراة التي تعادل فيها مع النجم الرياضي الساحلي في ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة، بيانا تهديديا طالب خلاله بتعيين حكم أجنبي في مباراة الفريق الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والتي ستكون حاسمة في تقرير مصيره، وإليكم في ما يلي النص الكامل للبيان:

 

الشابة في 5 فيفري 2023
إلى الإدارة الوطنية للتحكيم و الجامعة التونسية لكرة القدم ..
لقد سبق لإدارة هلال الشابة أن طالبت في مناسبات عدّة منذ عودة نشاط البطولة بتعيين طواقم تحكيم أجنبية لمباريات فريقنا في البطولة و لكن كل طلباتنا قوبلت بالتجاهل رغم المظالم و الفظاعات التحكيمية التي أرتكبت بسبق الإضمار في حق فريقنا ..
و لكن اليوم و أمام تواصل المهازل التحكيمية في جل الملاعب و تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص و تأسيسا على مبادئ معاملة كل الأندية بالمثل وعلى نفس القدر من العدالة و المساواة و الحياديّة فإن إدارة الهلال تطالب الإدارة الوطنية للتحكيم و بإصرار بتعيين طاقم تحكيم دولي أجنبي لمباراتنا الأخيرة أمام النادي الرياضي الصفاقسي نظرا للطابع المصيري لهذه المباراة بالنسبة للفريقين على أن يحتفظ الهلال بحقه في إتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات في صورة مواصلة تجاهل مطالبه المشروعة..
عن الهيئة المديرة لهلال الشابة

الكاتب: Islem meddeb

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