هلال الشابة: في صورة تواصل تجاهل مطلبنا بحكم أجنبي سنحتفظ بحقنا في اتخاذ ما نراه مناسبا

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أصدر نادي الهلال الرياضي بالشابة، إثر المباراة التي تعادل فيها مع النجم الرياضي الساحلي في ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة، بيانا تهديديا طالب خلاله بتعيين حكم أجنبي في مباراة الفريق الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والتي ستكون حاسمة في تقرير مصيره، وإليكم في ما يلي النص الكامل للبيان:
الكاتب: Islem meddeb
today07/02/2023 2
أعلن المستقبل الرياضي بالرجيش في بلاغ نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك، إثر المواجهة التي جمعته الأحد، بالنادي الأفريقي ضمن الجولة قبل الختامية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي حكمت على الفريق بالنزول إلى الرابطة الثانية، أنه قرر مقاضاة حكم المواجهة محمد الفني بتهمة التلاعب، وإليكم في ما يلي النص الكامل للبيان: إثر الفضيحة التحكيمية التي تعرض لها الفريق اليوم من حرمانه من ضربة جزاء وإقصاء مؤمن الزبيدي ثم […]
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