هلال الشابة يهدد جامعة كرة القدم

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أصدر هلال الشابة، اليوم الثلاثاء، بيانا تهديديا للجامعة التونسية لكرة القدم، بخصوص تعيين الحكم وليد الجريدي في مقابلته الأخيرة من المرحلة الأولى للبطولة التونسية لكرة القدم، وجاء في البيان ما يلي:
الكاتب: Islem meddeb
today07/02/2023 2
تلقّت المحكمة الإدارية 3 طعون جديدة في سياق الطّور الأوّل من نزاع النّتائج الأوليّة للدّورة الثّانية من الانتخابات التّشريعيّة وفق ما صرح به اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023 لوكالة تونس إفريقيا للأنباء رئيس وحدة الاتّصال والإعلام بالمحكمة الإداريّة القاضي فيصل بوقرّة. وأضاف بوقرة أنه تمّ تعيين جلسة مرافعة بشأن هذه الطعون بتاريخ اليوم ليبلغ بذلك مجموع الطّعون تسعة وثلاثون 39 طعنا.وذكر أنّ الدّائرة الاستئنافيّة المتعهّدة بملفّ طعن مرفوع من مترشّح […]
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