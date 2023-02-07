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رياضة

هلال الشابة يهدد جامعة كرة القدم

today07/02/2023 2

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أصدر هلال الشابة، اليوم الثلاثاء، بيانا تهديديا للجامعة التونسية لكرة القدم، بخصوص تعيين الحكم وليد الجريدي في مقابلته الأخيرة من المرحلة الأولى للبطولة التونسية لكرة القدم، وجاء في البيان ما يلي:

 

الشابة في 7 فيفري 2023
بيان
الحمد لله وحده
يبدو أن الجماعة قد رتبوا جيدا أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الإستهداف و الهرسلة الوحشية الذان يتعرض لهما هلال الشابة منذ أن أضمر رئيس الجامعة و عصابته إعدامه نهائيا من الساحة الكروية التونسية و ما تجاهل مطالبنا المتكررة و آخرها قبل صدور تعيينات هذه الجولة الحاسمة و المصيرية بتعيين حكم أجنبي لمبارياتنا إلاّ دليل على ذلك بل أن الإصرار على تعيين الحكم وليد الجريدي الموظف لدى الجامعة و الذي كان موضوع تجريح و رفض من هلال الشابة في مراسلات رسمية سابقة إستعرضت فيها تاريخه و سوابقه مع الهلال ،فيه إمعان في الإستخفاف و الإزدراء و الإستفزاز ليس للهلال فقط و إنما لكل المتعاطين مع المشهد الرياضي في البلاد ..
إدارة الهلال و إن تجدد إعتراضها و رفضها القطعي لهذا التعيين المستفز والمشبوه فإنها تحمّل كل من يقف وراءه مسؤولية ما قد ينجرّ عنه من تداعيات ..
بإمكانكم كسب جولة قصيرة في حلبة الرداءة و لكن سيكون لنا معكم في حلبة الحق جولات ..و إنتصارات ..
إنتظرونا ..
الهلال باق و أنتم آفلون ..

الكاتب: Islem meddeb

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