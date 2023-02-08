play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

رياضة

هيئة الألعاب الفرنسية تسحب مباراة من الدوري التونسي من الرهانات

today08/02/2023 2

Background
share close

أصدرت الهيئة الوطنية للألعاب في فرنسا، اليوم الأربعاء، بلاغا من خلال موقعها الرسمي على الانترنت بلاغا تطلب فيه من جميع مواقع الرهان الرياضي الفرنسية، سحب مباراة الجولة الختامية من المرحلة الأولى للدوري التونسي بين أولمبيك سيدي بوزيد ونجم المتلوي، بسبب شبهات تحوم حولها حول التلاعب بالنتائج.

 

الكاتب: Islem meddeb

مقالات مماثلة

المقال السابق

insert_link

الأخبار

وفاة أكثر من 11 ألف شخص جراء الزلزال في سوريا وتركيا

تتواصل عمليات البحث عن ناجين بين الأنقاض بعد يومين من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص في تركيا وسوريا، وشرد عشرات الآلاف. وتخشى منظمة الصحة العالمية من وصول عدد الضحايا إلى 20 ألف قتيل، وقد قدرت عدد المتضررين من الزلزال بـ23 مليونا. وفي تركيا وحدها، بلغ عدد قتلى الزلزال 8574 شخصا، وفق تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى بها عند وصوله إلى ولاية كهرمان مرعش ظهر […]

today08/02/2023

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

0%