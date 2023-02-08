هيئة الألعاب الفرنسية تسحب مباراة من الدوري التونسي من الرهانات

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تتواصل عمليات البحث عن ناجين بين الأنقاض بعد يومين من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص في تركيا وسوريا، وشرد عشرات الآلاف. وتخشى منظمة الصحة العالمية من وصول عدد الضحايا إلى 20 ألف قتيل، وقد قدرت عدد المتضررين من الزلزال بـ23 مليونا. وفي تركيا وحدها، بلغ عدد قتلى الزلزال 8574 شخصا، وفق تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى بها عند وصوله إلى ولاية كهرمان مرعش ظهر […]