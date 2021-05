Aram Belhaj: Les mécanismes proposés par le gouvernement pour réduire la masse salariale sont inefficaces

Le professeur d’université Aram Belhaj a déclaré aujourd’hui, mercredi 19 mai 2021, lors de son intervention dans le programme Ecomag, que le gouvernement a confirmé à travers le document qu’il a soumis au Fonds monétaire international que son objectif est de réduire la masse salariale de 17,4% à 15% en un an et demi. A cela, il s’interroge si la Tunisie est en mesure d’atteindre cet objectif, d’autant plus que le taux de croissance est négatif et est de – 3%.

Aram Belhaj a expliqué, en outre, que la réduction de la masse salariale se fait soit en réduisant la masse en elle-même, soit en augmentant le taux de croissance, indiquant que ces deux hypothèses sont difficiles à réaliser, et que les mécanismes qui ont été proposés pour réduire la masse salariale sont inefficaces.

L’invité d’Ecomag a expliqué que pour convaincre le FMI, des études et des scénarios doivent être préparés, considérant que les mécanismes adoptés par le gouvernement pourraient être dédiés à une tranche d’âge spécifique, qui a plus de 50 ans et qui a passé des années dans la fonction publique. Et d’ajouter que cette catégorie ne représente que 26% de l’ensemble des fonctionnaires.

Aram Belhaj a souligné que le gouvernement a confirmé qu’il est en mesure de réduire la masse salariale, compte tenu du fait qu’il a un projet de création d’une agence de recettes fiscales. En effet, le gouvernement a déclaré que cette agence pourra absorber 14000 fonctionnaires qui y seront réemployés. Et de poursuivre par ailleurs, qu’en 2022, la masse salariale devrait atteindre 17%.

Nadya Bchir