Aram Belhaj: Les prévisions de la BAD quant à la croissance en Tunisie sont très pessimistes

Aram Belhaj, professeur d’université spécialisé en économie, a déclaré aujourd’hui, mercredi 17 mars 2021, lors de son intervention dans le programme Ecomag, au sujet des prévisions de la Banque africaine de développement selon lesquelles le taux de croissance de la Tunisie sera de 2% au cours de l’année 2021, qu’il y a une grande différence entre les attentes publiées par la BAD et celles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

Il a ajouté que le récent rapport de la BAD a fourni les raisons de ces prévisions, notant que pour l’année 2021 sera une année difficile pour la Tunisie, expliquant qu’elle pourrait connaître une troisième vague, et ce, en raison du retard de l’arrivée des vaccins. S’y ajoute le volet politique, qui est considéré comme l’une des raisons de la perturbation du moteur de la croissance économique.

Par ailleurs, Aram Belhaj a indiqué que la Banque africaine de développement a souligné qu’il y a une possibilité de retour des manifestations en Tunisie, comme il l’a indiqué dans son rapport, en raison de la pénurie de ressources et des finances publiques. Et de poursuivre que la Tunisie est liée aux économies de l’Union européenne, qui a des difficultés en termes d’accélération de la vaccination et où il est possible que le retour d’activité ne soit pas. “Cela aura un impact sur la demande des produits tunisiens, qui sera faible, ce qui affectera le retard du processus de croissance”, dit-il.

L’invité d’Ecomag a déclaré: « Je considère que les attentes de la Banque africaine de développement sont très pessimistes par rapport aux attentes de la Banque mondiale, qui a déclaré que le taux de croissance sera de l’ordre de 5,8%, ce qui est une prévision optimiste. Je pense que les raisons évoquées par la BAD semblent objectives. »

Nadya Bchir