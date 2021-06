Asma Nouira : La notion de la laïcité a été faussée et détournée de son sens en Tunisie

Asma Nouira, professeure de sciences politique à l’université de Tunis El Manar, a indiqué, ce samedi 26 juin 2021, lors de son intervention dans un colloque organisé par l’Institut français de Tunis, sur le thème de la laïcité, que cette notion est mal comprise en Tunisie, et qu’elle est encore floue et équivoque, du moment où la laïcité a été toujours appréhendée comme l’antonyme de la religion et le synonyme de l’apostasie et de l’athéisme.

A cet effet, elle a expliqué que la laïcité renvoie en premier lieu à la liberté de culte. Cette liberté, selon elle, n’ a pas été suffisemment reconnue ou acceptée dans la culture arabo-musulmane où on tolère peu la liberté de croyance ou même la liberté de choix.

“Depuis 1955, cette notion a été stagnante et n’avait qu’une seule acception chez les profanes, et chez les hommes de religion. Contrairement à cette conception faussée et détournée de son sens pour des fins idéologiques, la laïcité suppose en premier lieu que tout le monde soit libre de choisir sa religion. Ensuite, l’Etat doit égalitairement traiter tout le monde, et ce non obstant de leur appartenance idéologique ou de leur croyance religieuse”, a-t-elle précisé.

Dans le même ordre d’idées, elle a souligné que le rapport entre l’Etat et le citoyen est un rapport commandé par la notion de la citoyenneté dans la mesure où tous les citoyens sont égaux devant la loi, quelles que soient leurs croyances religieuses.

Elle a affirmé que les ennemis de la laïcité ont pour objectif d’induire les citoyens en erreur en médiatisant une notion confuse et antithéiste de la laïcité, sachant qu’elle assure l’intérêt de l’État, de la religion et des citoyens.

Pour sa part, Salwa Sghair, professeure de droit constitutionnel, a souligné que ce débat a été, normalement, clos avec la Constitution de 2014.

D’ailleurs, l’article 2 de ladite Constitution selon lequel “la Tunisie est un Etat à caractère civil, basé sur la citoyenneté”, fait prévaloir la suprématie de la loi et garantit les droits et les libertés des citoyens et ne s’oppose aucunement à la conception de la laïcité, à la lumière des engagements internationaux pris par la Tunisie en vertu de la ratification de plusieurs Conventions internationales en matière d’égalité et de non discrimination.

Et d’ajouter que l’objectif de toutes ces garanties constitutionnelles est d’assurer un climat d’entente et d’acceptation au sein de la société dans le respect des différences et des minorités.