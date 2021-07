Asslen Ben Rjab – CONECT : Il faut impliquer le secteur privé dans la campagne de vaccination des fonctionnaires et des salariés

Asslen Ben Rjab, membre du bureau exécutif de la Confédération CONECT, a affirmé aujourd’hui, lundi 12 juillet 2021, lors de son passage dans le programme Expresso que la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), a sollicité le gouvernement pour impliquer le secteur privé dans la couverture des charges de vaccination des salariés et travailleurs dans les entreprises.

La CONECT a exprimé son inquiétude quant à l’évolution de la crise sanitaire, ainsi que ses répercussions, considérant que la campagne de sensibilisation est encore timide et inadéquate par rapport à la société tunisienne.

L’invité de l’émission Expresso a mis l’accent sur la nécessité de l’implication du secteur privé dans le processus d’acquisition directe des vaccins à travers leurs relations avec les laboratoires internationaux, et ce, sous le contrôle de l’Etat et le comité scientifique de lutte contre le Coronavirus et en collaboration avec la BCT.

Rappelons que le membre du Comité scientifique de lutte contre le Coronavirus et professeur en réanimation, Amen Allah Messaâdi, a déclaré aujourd’hui, lundi 12 juillet 2021, lors de son intervention dans l’émission Expresso qu’une réunion du comité scientifique se tiendra demain pour évaluer les résultats des mesures prises au cours de ces dernières semaines.

Il a ajouté que d’ici la fin du mois de juillet 2021, une amélioration au niveau des indicateurs est envisageable d’ici quelques semaines.

Dr Messadi a estimé que la situation épidémiologique est grave, indiquant que tous les efforts sont déployés pour lutter contre le Covid-19, que ce soit au niveau de l’imposition de l’application des mesures sanitaires ou les efforts fournis par la direction générale des douanes pour faciliter l’importation des concentrateurs d’oxygène, rappelant que 2 millions de doses de vaccin seront réceptionnées d’ici la fin du mois.