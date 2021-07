Le président de la commission parlementaire de la santé, Ayachi Zammel, a dit, ce vendredi 9 juillet 2021, qu’une prise de conscience de la gravité de la situation est de plus en plus remarquée auprès des citoyens, soulignant que »nous avons atteint un niveau alarmant quant au nombre de contaminations quotidiennement enregistré ».

Lors de sa présence dans le programme Le grand Express, Ayachi Zammel a affirmé qu’il a déjà fait appel depuis le mois d’avril à l’intervention de l’armée pour imposer et contrôler le respect des mesures préventives.

Il a mis l’accent également sur les erreurs commises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Parmi ces erreurs fatales, il a cité la réouverture des frontières et l’exonération des passagers de présenter un test PCR négatif. A cela s’ajoute, le grand retard au niveau des commandes auprès des laboratoires internationaux au moment où d’autres pays ont effectué des pré-commandes depuis Août dernier.

L’invité de l’émission Le Grand Express a indiqué que les affres que nous traversons aujourd’hui sont la conséquence d’une série de décisions inappropriées à savoir l’autorisation des rassemblements et des manifestations par le gouvernement.

De même, la responsabilité du retard de l’importation des vaccins incombe au chef de l’Etat Kais Saied, qui aurait dû mobiliser la diplomatie tunisienne pour accélérer le processus d’acquisition des vaccins anti-Covid. Il en est de même pour le chef du gouvernement Hichem Méchichi.

“Nous sommes en guerre, nous sommes tous des soldats pour faire face à cet ennemi, à cette épidémie”, a-t-il déclaré.

Et d’ajouter que les organisations nationales et les politiciens doivent se conformer aux protocoles sanitaires pour que le citoyen le fasse aussi, signalant que l’autorisation accordée à l’UGTT pour l’organisation de son congrès d’autant plus que la situation est de plus en plus critique, constitue une décision hâtive et irréfléchie.